甲月娘來野餐　頂新和德中秋公益在種籽地景藝術鬥鬧熱





▲「永靖－甲月娘來野餐」熱鬧在地表演活動。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

中秋節快到了，頂新和德文教基金會深耕在地彰化縣永靖鄉，與永靖鄉共好協會共同主辦「永靖－甲月娘來野餐」，昨天在成美文化園和鄉民提前慶中秋，重現早年左鄰右舍搬張椅寮到戶外乘涼，消暑聊天的愜意時光。彰化縣文化局長張雀芬、永靖鄉長詹木根、頂新和德文教基金會陳慶浩副董事長、頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長以及永靖共好協會陳雍讓理事長也蒞臨參加，和鄉親一起喝茶搏感情！現場有大月亮點燈秀、永靖在地美食市集、可愛玉兔裝置藝術、三代同堂團康趣味挑戰賽大車拚，摸彩活動等，總計吸引了逾百人參加，嗨翻整個永靖夜晚！





▲種籽地景藝術點燈儀式，永靖共好協會陳雍讓理事長，中頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長。

成美文化園占地3.5公頃，內部的成美公堂是百年閩客古厝，被彰化縣政府登錄為「歷史建築」，由頂新和德文教基金會創辦人魏應充聘請國寶級匠師重新翻修，這次活動在東園區、由國際地景藝術大師林舜龍打造的「種籽地景藝術」舉辦。基金會蕭巧怡副執行長表示，魏應充創辦人在地深耕多年，今年中秋節前，由基金會串聯公益資源辦理凝聚社區情感的活動；除了邀請鄉內經濟弱勢家庭應景同樂，在中秋團圓時感受滿滿的溫情，參與民眾吃美食還能做公益，讓社福團體接受大家照顧的同時，也藉一己之力回饋社會，達到善的循環。





▲彰化縣文化局長張雀芬蒞臨將才學堂攤位。

頂新和德文教基金會向小嶺頂愛啟兒關懷協會採購創意果凍產品，在現場攤位販售，希望參與民眾注意到社福團體，也邀集衛生福利部少年之家的高關懷青少年製作美味點心，還有將才學堂彰化基地推出荖葉雪Ｑ餅介紹，採用永靖四芳村在地特色荖葉做為辛香料，並添加永靖有名中藥特色枸杞調配，老少咸宜極受歡迎。其他在地美食古早味麻油雞飯、酥脆大雞排、日式章魚小丸子、永靖枝仔冰等也造成排隊熱潮！





▲特色中草藥茶席，左起詹木根鄉長，中站立者(頂新和德文教基金會陳慶浩副董事長), 右1彰化縣文化局長張雀芬。

「甲月娘來野餐」從下午開始，由中草藥茶席宴揭開序幕，永靖共好協會陳雍讓理事長表示，本次活動的規劃融入在地特色，透過現場品茗體驗永靖百年中草藥的文化，還有在地社區茶樹精油DIY體驗，讓鄉親和遊客親身感受地區獨特的魅力。

隨著遊客們在傍晚陸續湧入，種籽地景藝術亮起五彩繽紛的燈光，長出了一個巨大光彩絢爛的月亮，還有應景玉兔裝置藝術、精彩的燈光秀，讓現場民眾照片拍不停，直呼好新奇！





▲10公尺高種籽景藝術燈光秀顏色繽紛燈光秀。