機車排氣管遭麵店員工「塞滿豬肉」！店家冷回：小朋友無聊的行為

記者陳羿妏／綜合報導

台中市南屯區15日傳出一起惡搞事件！有民眾上班前先將機車停放在牛肉麵店旁，孰料，下班準備牽車時，卻發現機車排氣管遭塞滿油膩膩的豬碎肉，氣得報警處理，調閱監視器後，發現兇手就是該牛肉麵店的店員所為。事後，排氣管慘狀也在臉書「爆料公社」曝光，許多網友看完直喊「支持提告」。

▲台中一名騎士的機車遭牛肉麵店店員惡搞，排氣管內塞滿碎豬肉（圖／翻攝臉書「爆料公社」，下同）

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一名女網友日前於臉書「爆料公社」PO文指稱，她的朋友15日將機車停放於台中市南屯區一間牛肉麵店旁的道路，該位置為熟識友人家的車庫，然而，朋友下班準備去牽車時，卻發現機車遭惡搞，排氣管內竟已塞滿油膩膩的碎豬肉、手把也是一樣油膩膩的，讓原PO質疑「試問一下假如我們今天沒有發現直接騎呢？假如今天車主是個老人家呢？發生意外到底誰擔當的起呢？這樣是不是蓄意謀殺？」

原PO說道，目前已報警，也獲證實，兇手是牛肉麵店店員所為，而店家也承認是他們姪子及女婿，不過店家事發至今，沒有任何和解的誠意，還稱她PO文是一種威脅，讓她相當不解「他們的行為才是在威脅恐嚇我們不能將車停於此地吧？」另外，與店家約和解時間，對方竟還反嗆「為什麼要配合？」更稱一切是「小朋友無聊的行為」。

對此，貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示，「吃飽太閒」、「好惡劣，一發動車就報銷了」、「支持提告！」「生意好好做不好何必這樣斷自己路..太沒公德心了」、「下班看到自己的車變醬（這樣）真的心好累」、「有證據就直接提告，不需要跟他們和解」、「這就算報警走法律途徑，對方也是輕罪責。要如樓上有些人說的，一直檢舉才有用」「做吃的！就照三餐檢舉就好啦！簡單解決」、「哪裡小朋友 根本就是大人然後幼稚行為吧 這種就是吿到底」。

另外，眾多留言中，當事人也在貼文下方留言道歉，強調會負起該負的責任，而事件與店家無關，純屬個人行為，盼案件釐清前，外界別在爆料（公社）、google 等地方妄下評論。

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