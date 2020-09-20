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散播「台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」！防檢局怒逮人移送法辦

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲防檢局表示，有心人士在網路上傳「偷偷通過台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（20日）指出，近日有心人士在網路上張貼農委會今年8月28日「預告」內容，並以「偷偷通過台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」等說辭，誤導視聽，必須嚴厲譴責並表示這是假消息，已將涉嫌傳播假消息之相關人士移送法辦。

防檢局重申「國內養豬維持100%完全不用萊克多巴胺」立場從未改變。農委會已在今年9月7日公告「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列之藥品；牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」

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▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精美豬,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉。（圖／記者李毓康攝）

▲防檢局強調，不核准動物使用乙型受體素之立場從未改變。（圖／記者李毓康攝）

防檢局表示，9月7日正式公告至今已過2個星期，「正式公告」的內容規定得非常明確，即任何瘦肉精在國內都是不准使用的動物用禁藥。該局警告惡意散布假消息有心人士，目前已蒐集網路造謠的證據並移送警調單位偵辦，絕不容忍有人故意利用假消息來傷害臺灣的養豬產業！另呼籲網友不要繼續轉傳這個錯誤的消息，以免違法受罰。

防檢局說明，涉及散布假消息的部份，係依據社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，移送警察機關偵辦，依據該規定，散佈謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。防檢局強調，不核准動物使用乙型受體素之立場從未改變，並將持續與衛生福利部成立專案計畫監測畜禽用藥，經農政單位查獲違反使用乙型受體素者，處新台幣6萬元以上10萬元以下罰鍰，1年內再犯者處新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰，以維護國內養豬產業競爭力。
 

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