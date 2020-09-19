高中妹廁所啪啪男友…實習師錄全程問：想怎麼解決？下秒竟猥褻她

▲台中一對高中男女學生在校內廁所發生關係，遭一名實習教師偷拍，事後女學生擔心影片外流，還遭該名老師猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名陳姓實習教師因發現一對男女學生在校內廁所發生性行為，竟跑到隔壁間廁所以手機錄下全程，被發現後，竟還藉機支開男學生，強行撫摸女學生胸部、下體。對此，日前台中地院依竊錄罪、強制猥褻罪，共判1年1月，另宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並前往指定機構、醫院接受精神治療至無繼續治療之必要為止，可上訴。

判決指出，陳男去年8月間於台中一間高中擔任實習教師，因先前偶然發現有學生在校內一處女廁發生性行為，遂於去年12月13日下午與一名江姓實習教師跑到女廁內查看後，確實聽到隔壁一對男女學生發生關係的聲響，但當下陳男並未離開，反倒跑去隔壁間，拿起手機由上往下開始側錄，江男則走在廁所外等候，過沒多久自行離開。

另一方面，男女學生發現行為遭陳男偷拍時，男學生跑到廁所外，要求陳男刪除影片內容，而陳男卻反稱影片是證據、不能刪除等語，雙方一度發生拉扯、爭執，此時陳男向兩人稱自己是學校老師，想詢問年紀、班級，但擔心會涉及法律問題，要求男學生依指定時間前往其辦公室，藉此刻意支開男學生。

陳男見男學生已離去，隨即詢問女學生發生性行為的次數、地點、有何想法、是否後悔等問題，接著開始撫摸女學生胸部、臀部，而期間女學生不斷哀求陳男不要將事情報上教官室、散布影片，陳男則反問女學生「你希望如何解決？」隨後，將女學生拉進剛發生關係的廁所內，隔著衣服撫摸女學生胸部、下體，藉此猥褻得逞。

女學生母親因發現女兒聯繫時間較晚，撥打電話後，陳男才住手；事後，女學生主動訴苦，母親趕緊報警處理。對此，陳男犯後坦承不諱，並表示「因為本案的關係，他無法完成學校實習，以後也無法從事教職工作，有深刻反省，希望可以請求對方（男女學生）的原諒，也知道本案是非常嚴重的錯誤，願意接受法律制裁，但希望法院能給他一個改過自新的機會」。

台中地院勘驗證據、相關說詞後，確認陳男犯行，認為他身為實習教師，明知學生在校園廁所發生性行為，還不立即通報教官、以正當流程輔導學生，竟拿起手機偷錄性愛過程，還猥褻女學生，影響學生身心發展，而考量目前兩名學生皆無調解意願，最後依竊錄罪、強制猥褻罪，合判陳男1年1月，另宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並前往指定機構、醫院接受精神治療至無繼續治療之必要為止，全案仍可上訴。



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