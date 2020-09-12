少女不爽前任借2千不還　撂男友討債反遭「6打４」...鋁棒狂打慘敗

記者邱中岳／台北報導

1名少女不滿與前男友分手前，出2千元替前男友買排氣管，而對方沒有償還，於是找來現任男友以及幾名友人上門討債，孰料，前男友與同學等人正好在家裡，雙方一言不合爆發衝突，前男友甚至持球棒朝女子的現任男友猛砸，警方事後將雙方一併帶回偵訊。

警方調查，17歲的J姓少女，因不滿17歲的C姓前男友，在分手前商借2千元買排氣管，所以找來19歲的劉姓現任男友與3名友人，到C姓前男友位於北投公館路的家門口討債，C姓前男友家中正好有5位同學在場，雙方一言不合大打出手。

▲1名少女找男友出面，到北投向前男友討債，結果男友反被前男友（紅圈）持鋁棒痛扁。（圖／民眾提供）

C男等人拿出球棒以及安全帽助陣，C男甚至持鋁棒朝J女的現任男友猛捶，所幸傷勢並不明顯，最後警方趕抵現場雙方一哄而散，警方也派出大批警力找到涉案的人馬，最後一併將人帶回派出所偵訊，訊後則依照妨害秩序罪嫌送往地檢署偵辦。

據悉，C姓前男友在與J女交往時，因不夠錢買排氣管向J女商借2千元，但雙方分手後並未歸回，所以J女才找劉姓現任男友追討，但C姓前男友還辯稱「是她（Ｊ女）向我借的」，最後警方釐清案情後也將雙方人馬依法送辦。

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