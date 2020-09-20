報案9hrs才被發現…手機壓腹部下方！知名領隊「自由哥」家中猝逝

▲藝人旅遊團御用領隊「自由哥」18日被發現於家中猝逝。（圖／翻攝自Facebook／愛分享旅遊玩家-金自由อิสระ、自由哥個人臉書）



記者陳豐德、陳羿妏／新北報導

藝人旅遊團御用領隊「自由哥」16日才於個人臉書發文哀悼小鬼，孰料，18日卻在五股住家身亡，享年41歲，而他被發現時，整個人倒臥在浴室內，無明顯外傷，手機更是壓在腹部下方。對此，相驗後，初步判定為心血管相關疾病發作致死，後續警方會依規定報請相驗，釐清死因。

「自由哥」是旅遊界知名領隊，除了有臉書粉專「愛分享旅遊玩家-金自由อิสระ」，還經營YouTube頻道「跟著自由哥走遍天下」，也帶過許多藝人出團旅遊。

▲自由哥曾帶過夏和熙、小優。（圖／翻攝自夏和熙臉書）

據悉，自由哥獨自於新北市五股區租屋，18日凌晨0時許身體感到不適，倒臥在浴室門口，曾打電話報警求救，但警方到場按電鈴、回撥電話皆無人回應，相隔約9小時後自由哥才被發現，錯失救援時機，但詳細情形仍有待釐清。

▲自由哥曾發文哀悼小鬼。（圖／翻攝自由哥個人臉書）

對此，警方表示，18日0時許接獲民眾報案，與社區主委、總幹事及保全陪同查看，門外屋內均無任何動靜，於是警方持續聯繫報案人、房東，撥打數通電話，並按壓門鈴近一小時都「無人回應」，當時因無法判斷是否有民眾須協助，警方先行離開，並持續聯繫。

凌晨3時許，警方再度返回該處，現場仍是無異狀，直到同日上午10時許，接獲里長報案才破門，發現男子已倒臥於浴室門口，手機壓在腹部下方，無呼吸心跳，後續將報請相驗，釐清確切死因。

▼蘆洲分局偵查隊副隊長阮國城說明案情。（圖／記者陳豐德翻攝）