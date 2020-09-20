丁允恭案延燒至陳菊　蔡英文「誰舉薦不重要」：該負責的人總要負責

記者袁茵／台北報導

前總統府發言人丁允恭捲入桃色風暴，傳出丁允恭當初是由監察院長陳菊一路提拔上來，讓此風暴延燒至監察院。對此，總統蔡英文20日表示，誰舉薦不重要，該負責的人就要負責，就靜待調查結果。

日前外界質疑，是陳菊把丁允恭從高雄帶來行政院、總統府，但遭陳菊否認，並強調是賴清德任閣揆時，看到對方才華隧引薦到行政院。另外，外傳丁允恭任高雄市新聞局長期間就經常被陳菊袒護，也引來不少藍營人士嘲諷陳菊要怎麼處理。

蔡英文20日出席松菸文創園區第二屆危老、都更博覽會，並且接受媒體訪問。蔡英文表示，誰舉薦不重要，此案已經進入調查，該負責的人總要負責任，就靜待調查結果。

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▼蔡英文出席「第二屆危老 都更博覽會」。（圖／記者黃國霖攝）



