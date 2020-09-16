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侯友宜請政府儘速提供「口罩進出口資料」：揪出不法業者！

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▲新北市長侯友宜主持市政會議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對口罩工廠接連出包，新北市長侯友宜16日表示，新北主動清查轄內29家口罩工廠，也反覆抽查。最重要的是，因為有很多口罩工廠進口商地點並不在新北市，有的是工廠不在新北，進口商在新北，所以有關進口資訊是最重要一個源頭，必須仰賴中央在進出口資訊上，提供給新北市。

侯友宜說，中央若願意提供進出口資訊，新北市將針對一些高風險的口罩工廠，更特別嚴格的做比對分析，才能夠把不法的業者揪出來，所以最近這幾件也是承蒙中央提供了相對的資訊，新北主動積極去查察，才能夠把這些不法業者能夠從嚴來追辦。

侯友宜表示，所以除了資訊以外，市府也會不斷去透過一些業者的情報蒐集，像「加利」也是基層藥局跟藥商所反映出來的，透過基層的情資蒐集，反映給中央、配合中央，主動來查察新北市有哪些不法的進出口商及不法的口罩廠商，全力追查，一定嚴格究辦。

此外，侯友宜也表示，這幾次不管是用大陸的偽造國家口罩隊，或是用大陸的偽造變成是馬來西亞的，其實對口罩品質的管理，與民眾的期待是有落差的，讓民眾認為這樣的口罩管理到底能不能守護國人的健康，民眾確實受到影響。

因此，侯友宜表示，必須要全力更加地去主動積極查察這些不法業者以外，再度地追究責任，更重要的，政府單位一定要挽回民眾的信心，所以絕對不能再有類似的這種狀況出現，希望口罩的品質一定是要具有防護的功能，這樣子萬無一失，才能夠確保民眾的健康。

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