▲新北勞軍邀400國軍弟兄看職棒，侯友宜架勢十足開球振士氣。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

勞軍看職棒！新北市政府16日結合中華職棒舉辦秋節勞軍，邀400位弟兄到新莊棒球場觀賞「富邦悍將vs.中信兄弟」精彩球賽。市長侯友宜特別前往頒發慰勞金，向陸軍第六軍團等6部隊及後備弟兄致意，更為今晚球賽擔任開球嘉賓，感謝國軍一年來的戮力與付出。

現場介紹完主客隊，侯友宜就開球位置奮力投出一球，象徵著市民滿滿感謝，也代表拚搏到底的國軍精神，架式力道十足，贏得了全場弟兄熱烈歡呼。

侯友宜表示，國軍及後備幹部們平時保家衛國，災難發生也在第一時間加入搶災救援，尤其今年初疫情嚴峻，市府規劃一系列超前部署防疫作為，部隊也與新北站在第一線，無論社區感染示範演習或是擴大管制兵棋推演，弟兄們都傾盡全力投入防疫工作。

▲新北市政府16日結合中華職棒舉辦秋節勞軍，邀400位弟兄到新莊棒球場觀賞「富邦悍將vs.中信兄弟」。

侯友宜說，同時因應疫情延燒，國內口罩需求量大增，新北市後備軍人輔導幹部及後備指揮部所屬現役官兵全力配合中央政策，自今年2月投入口罩國家隊，歷時4個月24小時輪班，不分日夜支援新北口罩工廠，讓口罩產能不斷提升。侯友宜再次感謝，「國軍及後備防疫弟兄這一年來的用心，新北市民都感受在心。」

六軍團少將陳中吉表示，新北市每年三節固定舉辦勞軍，這次特別選在中秋前夕邀國軍弟兄看職棒，活動連結棒球比賽中不輕言放棄、勇往直前的團隊意志，相當激勵人心，尤其侯市長精彩開球，大大提振弟兄士氣！守護國家是國軍職責，也是使命，感謝市府對軍方的肯定愛護，未來繼續努力，成為市民堅強後盾。

▲侯友宜特別前往頒發慰勞金，向陸軍第六軍團等6部隊及後備弟兄致意。

觀賽的李姓士兵說，棒球是他熱愛的運動之一，平日部隊繁忙，少有機會現場觀賽，得知這次勞軍要觀賞職棒，他又驚又喜，早早就向部隊報名，球場上球員們每一次的揮棒、跑壘、捕接球，毫無冷場，精采度十足，「勝負就在轉瞬打擊間，完全燃起在場弟兄的熱血心情！」

民政局長柯慶忠表示，新北市勞軍活動向來採創意多元方式舉辦，像帶團看電影、邀軍眷手作蛋糕等，今年更邀請國軍及後備防疫弟兄觀賞職棒，要用活潑的方式讓他們感受新北用心。這次活動也嚴格落實球場防疫措施，實名制、戴口罩、出入口量額溫等工作步步到位，讓國軍及後備弟兄們安心觀賽。

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