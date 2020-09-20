後疫情秋節J＆NINA回饋社會　桃園統領舉辦「心存扇念」書法體驗

▲後疫情秋節前夕J&NINA回饋社會，於桃園統領舉辦「心存扇念」書法體驗活動。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「生命因為付出了愛，而更為富足」。擁有現代都會新女性風格的設計師品牌J&NINA總監郭珮玲，用時尚做公益，近年來，除了資助龜山國小少棒隊、羅浮國小合唱團及復興鄉三光國小的原住民小朋友外，也與「桃園市青年農民生產合作社」合作，幫助年輕創意產業發展，行善不欲人知。

▲▼J&NINA總監郭珮玲，用時尚做公益。（圖／統領提供）

J&NINA總監郭珮玲今年更因應全球疫情，在疫情期間捐贈救護車、當日手沖黑咖啡及發行品牌天使卡，以慰勞所有辛苦付出的醫療人員；秋節前夕的9月25、26 (五、六) 兩天的14:00 - 17:00，並於桃園統領廣場3F J&NINA專櫃舉辦「心存扇念．感恩永傳」的書法體驗活動。

▲搶攻後疫情時代商機，桃園統領廣場首波週年慶即將登場。（圖／統領提供）

活動中，邀請「暇瑕寫字工作室」主人蔡佩玲Ebi 分享具現代感的書畫與篆刻設計作品，希望藉由中秋團扇與書法結合的藝術創作體驗，將發現生活美好、感恩惜福之心的品牌精神傳遞下去。活動當日現場設有品牌歷年公益回顧展、品牌活動專屬滿額贈禮、現場ECARD 製作留念等等回饋，歡迎民眾前來參加。

▲J&NINA總監郭珮玲，用時尚做公益。（圖／統領提供）

為搶攻後疫情時代商機，桃園統領廣場第一波週年慶將於9月23日迄10月15日登場，為期23天，回饋高到讓你hen有感，化妝品、內衣、香氛區當日單筆滿2000元送250元現金十足抵用券，更加碼送果然匯優惠券，首五日當日累滿8000元再加送200元現金十足抵用券，買越多送越多；百貨零售區(部分櫃位除外)當日累滿3800元送400元現金十足抵用券，首五日更好康，當日單筆10000元加送200元現金十足抵用券；珠寶區當日單筆5000元送500元現金十足抵用券。

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