3倍券花到超值！高雄推「2人同行3000元」食宿遊購通包　交通工具再5折

▲高雄市觀光局公布三倍劵振興優惠6大方案 。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

迎接後疫情階段，政府推出「振興三倍券」鼓勵民眾復甦經濟，高雄市政府7日宣布三倍券遊高雄，「食、宿、遊、購」全包的6大超值方案，特別的是，只要使用3000元振興券購買「2人同行包」，食宿遊購通通含在內！若是以LINE Pay Money購買二人同行包，再享高市捷運、輕軌二天無限次半價優惠；公車、鼓山旗津渡輪各二趟半價的交通優惠。

後疫情時期衝經濟方案接續上場，代理市長楊明州表示，高雄推出「振興購物嘉年華」要振興商圈，配合接下來的暑假商機，因此加碼六大方案，食衣住行通通有優惠，展現高雄市十足迎客的熱情。好康消息例如7大文化場域祭出「平日免費、假日優惠」方案，「0元方案」則有包括壽山動物園在內的5大觀光景點免費入園。

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▲2人同行包只要3000元，食宿遊購含在內。（圖／記者洪正達攝）

六大好康在遊客最關注的住宿部份，有「國民旅遊專案」觀光飯店買8000送800；一般旅館買8000住7晚；還有43家飯店只要使用安心旅遊自由行補助搭配600元三倍券，就可以住一晚、30家旅宿下殺85折優惠，可再搭配「高雄振興購物嘉年華」合法旅宿住宿一晚再送200元抵用券。

▲住宿可搭配交通部安心旅遊補助享有多重優惠，入住再送振興嘉年華200元抵用。（圖／記者洪正達攝）

觀光局與文化局攜手推出精省「0元方案」，5大觀光景點包含壽山動物園、鼓山洞、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園足湯、旗津貝殼館等通通免費入園。7大文化場域包括紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村文化園區、哈瑪星鐵道博物館等則祭出「門票平日免費、假日優惠票」方案，此外，觀光局16個景點商店在8月底前只要消費500元即可現折100元，搭配經發局推出的高雄振興購物嘉年華，只要上網登錄消費憑證，更有機會抽大獎。

▲高雄市代理局長邱俊龍。（圖／記者洪正達攝）

「三倍券用在高雄，是最多元也最優惠的！」觀光局代理局長表示，其中最特別的是，「3000元振興三倍券，就可購買2人同行包，專案價食宿遊購通通包，包含吃、住、伴手禮和觀光工廠」，此外，高雄市政府還和LINE Pay Money合作，若以LINE Pay Money購買二人同行包，再享高市捷運、輕軌二天無限次5折優惠；公車、鼓山旗津渡輪各二趟半價的交通優惠。

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