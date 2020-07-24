報復性旅遊持續發威！金門5天擠進1.8萬人　觀光景點全塞爆

▲金門報復性旅遊現況。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

台灣進入後疫情時期，加上暑假、選擇安心旅遊、親子旅遊的人數眾多，加成效應下，興起了金門縣的「報復性旅遊」熱潮，大量的遊客湧進金門，緩解了前陣子的觀光旱象，離島金門旅遊持續發燒，暑假前5天，也就是15日到19日，已吸引1萬8243人次遊客，追上去年同期，且有陸客跨海來玩的熱況，街頭和景點湧現人潮，旅店和民宿住房率大增。

遊客人數眾多，金門當地也出現遊覽車調度困難狀況，金門縣府觀光處規畫一系列活動，準備讓國旅再加溫！金門縣府看準離島旅遊熱潮，一掃2月10日「小三通」停航以來，街景冷清的陰霾，商家生意持續轉好，已有報復性旅遊的跡象，預期隨著暑假的展開，親子遊客群將日益增多，已要求車船處研擬應變方案，隨時提供相關支援，確保交通無虞。

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▲金門報復性旅遊現況。（圖／記者林名揚翻攝）

而出現大量遊客的地點，除了金門獅山砲陣地外，還有擎天廳都出現人潮大爆滿的現象，金門縣政府觀光處評估在國際疫情依然險峻下，選擇有出國fu的離島遊，仍將是暑假期間的熱門選擇，為讓金門這「夏」很不一樣，除規畫系列〈親子嘉年華〉活動之外，緊接有郵輪跳島旅遊，博餅、老兵召集令、品牌旅遊、白色藝術季等單元，加上鄉鎮精彩活動包括花蛤季、尋找風獅爺、芋頭節與明年初金門馬拉松，要讓遊客感受一年四季都好玩。

▲金門報復性旅遊現況。（圖／記者林名揚翻攝）

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