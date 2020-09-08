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後疫情時代亞洲第一場！國際鐵人賽台東首發　12-13日沿線交管

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▲菁英組華人超級鐵人紀錄保持人蕭昱將和「鐵人一哥」謝昇諺同場競技。（圖／台東縣政府提供，下同）

菁英組華人超級鐵人紀錄保持人蕭昱將和「鐵人一哥」謝昇諺同場競技。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

原定3月舉辦之「2020 LEXUS IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三項賽」、「2020 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽」、「2020 LEXUS IRONKIDS 台東國際小鐵人三項賽」將於9月12-13日，假台東森林公園活水湖畔舉辦，這場賽事為亞洲下半年第一場國際鐵人三項賽，不光是因為台灣嚴密的相關措施，更是大家努力配合防疫的成果。

運動結合當地觀光特色，是IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人三項賽的重要亮點，2016首度將國際賽事的規格融入媲美國際級賽道的台東，於2017年全球IRONMAN 70.3賽事票選中，擊敗全球108個國家獲得「WILL ATTEND NEXT YEAR」最想再參賽獎項第三名的殊榮，連續兩年獲得全球鐵人選手肯定，讓世界各國選手及台東民眾享受國際級的鐵人三項盛會。

▲菁英組華人超級鐵人紀錄保持人蕭昱將和「鐵人一哥」謝昇諺同場競技。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲享譽國際的設計師沙布喇.安德烈為選手的完賽物設計操刀。

今年年初因COVID-19疫情肆虐，賽事延期至9月，因應疫情IRONMAN 總部取消職業選手組，大會特別設立「菁英選手組」，本次有蕭昱和謝昇諺兩位選手以菁英選手組參賽，「華人超級鐵人紀錄保持人」蕭昱為了如期參加賽事，特別提前自美國返台，並按照防疫規定居家隔離期滿，將和「鐵人一哥」謝昇諺同場競技，其戰況精采可期！一般分齡組還有知名鐵人教練徐國峰、王志袁、「百鐵教父」賴曉春，以及去年獲選參加東京奧運測試賽的鐵人國手郭家齊也都一同來參與此次鐵人盛會，觀眾將可大飽眼福。

▲菁英組華人超級鐵人紀錄保持人蕭昱將和「鐵人一哥」謝昇諺同場競技。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼兩天賽程交通管制示意圖。

9月12日星期六上午將進行亞洲唯一的全女子鐵人賽事「2020 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」，其距離為51.5公里標準組賽事；當天接著登場的是「2020 LEXUS IRONKIDS 台東國際小鐵人賽」；9月13日星期日則是重頭戲「2020 LEXUS IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三項賽」，兩天賽事吸引了來自27國將近1500名選手報名參加。

鐵人好手們齊聚台東，除了爭取自身榮譽，更會一同角逐「2020 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格。明年世錦賽將在美國猶他州的聖喬治（St. George, Utah, USA ）舉辦，本次賽事將會頒發40位世錦賽資格給成績優異的選手，提供 IRONMAN 70.3 世錦賽門票讓鐵人們站上世界的舞台。

▲菁英組華人超級鐵人紀錄保持人蕭昱將和「鐵人一哥」謝昇諺同場競技。（圖／台東縣政府提供，下同）

今年的完賽獎牌也非常的「台東味」！大會很榮幸邀請到出身台東並享譽國際的設計師沙布喇.安德烈（ Sabra Andre ）為選手的完賽物資設計操刀。本次設計充滿的著「三角箭頭」、「放射狀循環圖」、「水波紋」三種意象，三角箭頭圖形象徵跑步 、放射狀循環圖案代表自行車、水波紋則表示了游泳，同時把這三個競賽元素組合成台東的高山海洋，再輔以原住民圖騰風格，用類似慶典的牌樓圖案做為裝飾，其設計理念不但與鐵人三項環環相扣，更突顯了鐵人賽事的儀式感！

▲菁英組華人超級鐵人紀錄保持人蕭昱將和「鐵人一哥」謝昇諺同場競技。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲賽事終點會場舉辦「鐵人有趣市集」。

除了賽事本身精彩可期，賽事會場也是充滿趣味和驚奇，大會這次特別與「Funtasty 有趣市集」和「台東部落食尚」合作，共同在賽事終點會場舉辦「鐵人有趣市集」！不只鐵人比賽熱血吶喊，還有更多適合全家人作伙來玩的美食和特色攤位，讓你有得吃還有得拿，現場還有闖關集點遊戲，只要集點成功就機會抽中 GARMIN 專業運動手錶等大獎喔！

為了提高賽事安全至國際等級，將於9月12日星期六早上4-10點台東大堤（活水湖至志航路段），中華大橋（中華路聯絡道南北雙向）舉辦自行車賽事，馬亨亨大道東往西向慢車道、自行車道（臨海路-志航路段）道路封閉，汽機車請行駛馬亨亨大道快車道。

9月13星期日6-13點，中華大橋北端（富岡加油站）-北太麻里橋（北端）南往北向靠海線雙線道進行封閉，另一側進行調撥。台11線&台9線濱海區居民（靠海區塊），請改走替代道路進出（大同路、四川路一段、中華路四段611巷、知本路一段765巷、知本路二段571巷、美和聯絡道、三和海濱公園），其它道路將進行管制。敬請民眾注意道路管制狀況，提早改道。賽事當日亦歡迎所有朋友們來到賽道上，前往觀賽並替選手加油打氣。

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