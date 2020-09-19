快訊／重機跑完北宜遇死劫　女駕駛左轉疑未禮讓…騎士撞上噴飛亡

▲北宜路二段嚴重車禍，騎士命危送醫搶救。（圖／翻攝北宜公路(追焦照.路況回報)）



記者陳豐德／新北報導

新北市新店的北宜公路又發生重大車禍，19日下午5時許一輛重機從北宜公路下山時，與一輛要左轉的汽車發生碰撞，重機騎士當場噴飛，造成他頭部、胸部多處擦挫傷，警消獲報到場時，騎士已經無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救仍宣告不治。

據查證，23歲的劉姓男騎士當時騎乘重機，從北宜公路下山時經過北宜路二段421巷口，卻與一輛紅色小客車呂姓女駕駛（41歲）發生碰撞，導致騎士當場噴飛。當時呂姓駕駛從北宜路二段往三段行駛，行駛到事發路口時打算要左轉421巷內時，疑似沒有禮讓直行車，重機騎士撞上右側車門才會發生這起嚴重車禍。

重機騎士當場趴臥不起，救護人員獲報趕抵時他就已經沒有生命徵象，經送往新店慈濟醫院急救後仍身亡，主要死因為顱內出血，酒測值仍待抽血檢測；而肇事的呂姓女駕駛則沒有受傷，經酒測後也沒有酒精反應，詳細的車禍責任歸屬仍待警方進一步釐清。

目擊民眾發文表示，「紅色自小客車女駕駛左轉未禮讓直行下山機車，造成憾事……現場進行CPR搶救中，之後送上救護車送醫，上帝保佑騎士。」他還提醒這巷口非常危險，從北宜公路下車的騎士們請務必放慢速度。

▼騎士的重機車損嚴重。（圖／翻攝北宜公路(追焦照.路況回報)）



▼騎士撞上準備左轉的汽車，右側車門受損嚴重。（圖／翻攝北宜公路(追焦照.路況回報)）



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