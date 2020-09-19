李坤儀撰文「三十九與九十八」　外孫外孫女發文追思李登輝的慈愛

▲李登輝孫女李坤儀代表家屬接旗。（圖／翻攝直播畫面）

文／中央社

前總統李登輝追思告別禮拜今天在淡水真理大學舉行，孫女李坤儀以「三十 九與九十八」為題發表追思文提到，阿公是慈愛的祖父與曾祖父，為了讓小朋友開心10分鐘，他願意特地起床外出散步。 李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。

上午在淡水真 理大學大禮拜堂舉行李登輝追思告別禮拜，根據「李前 總統登輝先生追思集」，李登輝生前最疼愛的孫女李坤儀、外孫女黃怡寧、黃怡丰、外孫賴緯綸都發文追思阿公李登輝。

李坤儀說，最後174天裡，扣掉跟阿公請假的時間，大概有150天都會和他見面，陪他說說話，就像她過去39年的人生一樣。體貼如他，讓自己把心裡想說的話、想唱給阿公聽的歌，都在這150天裡跟阿公說了，也 算是沒有太大的遺憾。李坤儀說，李登輝是慈愛的祖父、曾祖父，為了讓小朋友開心10分鐘，願意特地起床外出散步。

黃怡寧、黃怡丰則說，從小就知道外公是台灣的總統。在他的人生當中，外公犧牲了很多與她們相處的時光。「他把台灣、台灣人和我們所有的未來擺在第一優先」。

賴緯綸形容阿公是個嚴肅的人，更是個風趣的人，他說，阿公即使假日也是大清早就起床，餐桌上阿公不多話，總是安靜地看報。在那個報紙是資訊主要來源的年代，他印象很深刻，餐桌會擺上滿滿的各家早報，因為阿公喜歡閱讀。 賴緯綸說，阿公卸任總統後，「書」成為兩人交流的中心。阿公不再表情嚴肅，總是嘴角上揚開懷地與他談論書中的知識。阿公最愛笑嘻嘻地拚命開書單給他，從奈米材料、量子電腦、低溫核融合，到基因工程，總會掩不住內心的興奮和他分享新科技、更分享在台灣產學應用上阿公獨特的見解。從阿公身上學到知識的迷人之處，更重要的是景仰阿公一顆無時無刻以台灣發展為出發點的心，也對阿公的離去感到不捨與思念。

▼故前總統李登輝告別追思禮拜，李登輝媳婦、李坤儀母親張月雲代表家屬向各界致謝。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲故前總統李登輝告別追思禮拜結束，李登輝女兒李安娜、李安妮等家屬離開真理大學。（圖／記者黃國霖攝）

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