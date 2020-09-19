蘇貞昌酸留學生吃美牛　蔣萬安籲「嚴肅」：這是台灣食安問題

記者徐政璿／台北報導

立法院新會期18日開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告瘦肉精美豬、美牛進口議題並備詢。國民黨立委蔣萬安在質詢時，怒嗆民進黨執政和在野雙重標準，蘇貞昌則揶揄蔣萬安在美國留學和工作時吃美國的豬肉，雙方爆發激烈口水戰。

蔣萬安結束質詢後，也在臉書表示，蘇貞昌院長用「你有吃美國豬嗎？」、「所以你有出事嗎？」傲慢的態度，跳針、迴避我的質詢，無視國人健康權益，有這樣的政府，民眾真的只能自求多福了，令人感慨。

蔣萬安指出，蘇貞昌宣稱，自2012年CODEX頒布瘦肉精安全容許值後，民進黨就採取理性態度，但2016年民進黨完全執政以後，行政院農委會向立法院書面報告清楚提到：「基於國人飲食習慣，期盼美方接受我國反對瘦肉精豬肉進口的政策」，而且報告中清楚指出，全世界仍有164國禁止使用萊克多巴胺。

蔣萬安說，2012國際標準出爐、2016年民進黨已經完全執政，依然反對瘦肉精美豬進口，可見2020年8月底開放時宣稱「時空環境不同」根本是謊言！到底為什麼要開放瘦肉精美豬進口，政府應該說清楚、講明白。

他強調，世界各國對於瘦肉精有不同規範，單靠標示原產地，民眾根本無法判斷與選擇，而且政府也沒有足夠的人力、設備及經費查驗原產地標示是否正確，蘇貞昌一再迴避，提高民眾自行承擔吃到瘦肉精的風險。

最後，蔣萬安說，健康是「人權」，不能被遺棄，也不能拿來當作外交談判的籌碼，是否開放瘦肉精美豬進口，其實是單純的食安議題，瘦肉精是非自然產物，對人體有害，功能僅是讓肉品賣相更佳。

▼國民黨立委蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）