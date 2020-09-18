蘇貞昌嗆蔣萬安「在美國吃豬有出事嗎」　朱立倫幕僚：回家問蘇巧慧

記者羅婉庭／台北報導

立法院新會期18日開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告瘦肉精美豬、美牛進口議題並備詢，國民黨立委蔣萬安在質詢時被蘇貞昌反問「在美國吃不吃美豬美牛？所以你有出事嗎？」。對此，朱立倫核心幕僚凌濤發文開嗆蘇貞昌「院長請回家問蘇巧慧」。

凌濤表示，在美國待過的留學生都有共同經驗，經常為了省錢、或想念家鄉味，選擇相對其他肉類海鮮便宜的豬肉，特別是豬腳、內臟，美國人根本不太吃，非常便宜。學生資源有限，這是留學生活在異地的「不得不然」，蘇巧慧恰巧是蔣萬安於賓大的同班同學，回家問一下就可以理解，應該可以將心比心。

凌濤直言，想必蘇貞昌從小到大能吃台灣豬很幸福，講出這句話根本是「何不食肉糜」。況且，台灣民眾吃豬肉比例非常高，內臟更是如此，蘇貞昌拿生活在美國來對比，是故意混淆。台灣一年平均每人吃豬肉35公斤、美國是5公斤、日本10公斤，豬肉是台灣飲食主要肉品，這是為什麼標準必須很嚴格。

凌濤表示，他也認同台美經貿要加速，但政府必須認真談判。一定程度犧牲國民健康，到底換了什麼全民都想知道。以前馬政府還撐得住壓力，以OIE報告力擋風險較高的30月齡以上牛隻，去排除牛骨等6個高風險部位，現在民進黨政府不只是開放萊克多巴胺的豬，還有30月齡以上美牛。

凌濤舉出國外案例，韓國對開放瘦肉精豬牛的經貿談判，百萬民眾上街抗議，後來馬上不進口30月齡以上的美牛，保證只有「農業部品質系統」認證，才能出口牛肉到韓國。歐盟則是用牛肉免進口關稅，換取禁止進口瘦肉精肉品。但反觀台灣，以現有籌碼換到什麼？能不能像大內宣講的促進台美經貿合作，簽訂FTA或是BTA，全民都在等政府正面回應。

稍早，蔣萬安質詢時批評民進黨雙重標準，表示蔡英文政府在2016年口口聲聲反對含有瘦肉精的美豬美牛進口，今年8月28日突然說要開放，不用再帶風向，不要不誠實，不要再說時空環境不同。他也強調，國人食用豬肉量大，滷肉飯、肉鬆等庶民美食都用豬肉，就連中秋節月餅也有用到豬油。

蔣萬安批評蘇貞昌，「民進黨明明知道豬肉量大，還要人民吃瘦肉精豬肉，這就是國民黨和民進黨最大不同」。蘇貞昌則語帶諷刺地說，當國民黨開放美國小牛時，「你還在美國吃美國牛」。

蘇貞昌緊咬不放，要蔣萬安回答「你在美國吃美國牛肉嗎？」蔣回應並不會每天吃，蘇再問「那你吃美國豬嗎？」蔣則不悅地說，「現在是我在質詢你！」





▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者林敬旻攝）





▲蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛進口案。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，台北市議員徐巧芯於議會質詢時問柯文哲，「如果有人問你吃美豬、美牛沒事，你會怎麼說？這句話邏輯有沒有問題？」柯文哲回應，「沒事是外表看起來沒事，但你怎麼知道你裡面沒事？」

徐巧芯再追問，衛福部長陳時中曾說，吃豬睪丸會變聰明，體力會變好，這樣的說法是否正確？柯文哲則反問「他唸那個醫學院？」，之後不斷憋笑並解釋，陳時中應該是失言，把他當作玩笑話就好。

另外，對於陳時中說進口30月齡以下的美牛沒事，沒有狂牛症，那這些牛長大之後也不會得狂牛症，徐巧芯問柯如何看這樣的說法，柯文哲則說「這個吼，科學問題，科學解決，勸陳時中這問題不要再講，惦惦就好。」





▲朱立倫核心幕僚凌濤。（圖／翻攝自臉書）