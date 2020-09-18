直播主空屋探險見屍！警封鎖現場鑑識...調閱監視器追身分

▲台南市警學甲分局，凌晨據報在將軍區鯤鯓里一處廢棄宿舍2樓房間內，發現1具男性遺體，初步調查為尋短身亡，正釐清身分與確切案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局18日凌晨0時53分許，接獲110通報，在轄內將軍區鯤鯓里一處廢棄鹽工宿舍2樓房間內，發現1具男性遺體，警方調查發現係某臉書社群2名「直播主」，進行夜遊探險直播時，發現該處房門上鎖，經破門進入，嚇然發現地上有一具屍體，遂立即報警處理。

▲警方赴現場展開蒐證鑑識。

學甲警方到達現場勘察，發現現場門窗皆用膠帶密封，且有燒炭痕跡，該具男子遺體已明顯死亡多時，死者身上及案發現場均未留有身分證明文件。該址位處偏僻鮮有人煙，初步雖無他殺跡證，警方仍從嚴謹慎擴大清查外，並依無名屍處理程序採集遺體DNA等相關生物跡證，深入擴大調閱街道、超商監視器來比對查證死者身分，並報請檢察官相驗釐清死因，另籲請民眾協助提供相關線索，以早日查明死者身分，釐清案情。

▲警方在現場周邊拉起封鎖線。

學甲警分局長甘炎民表示，對發現此一憾事，也要感謝報案人，但也要提醒經常到偏鄉地區從事夜遊探險的「直播主」也要注意本身安全，如遇有可疑人、事、物要隨時與當地警方聯繫；另對誤闖入他人住居處或管理地區，恐會涉入相關違反法律等顧慮之虞，也須謹慎留意。

▲警方在現場周邊拉起封鎖線。

學甲分局亦定期針對轄內空屋、工寮規劃清查勤務，以期淨化轄內治安，同時呼籲廢棄工廠或未使用住居所之管理者，應加強不定時自我檢查管理空間，以降低發生公共安全危險及類似治安問題發生。另該分局日前因應海上偷渡客案件，實施轄內清海專案，針對轄區廢棄工寮、漁塭規劃專案清查勤務，此專案勤務將不定期持續執行，確保治安平穩。

據了解，臉書粉專「61靈異探險團」，9月17日深夜到訪台南將軍一處廢棄宿舍直播探險，踹開房門驚見一具屍體，滿地血水，嚇得急往後退、關直播作嘔，晚餐都吐光，但也立刻協助報警。

▲警方在現場周邊拉起封鎖線。

據了解，「61靈異探險團」直播探險，足跡遍及全國鬼屋、凶宅，目前按讚人數已有9萬多人，追蹤更有11萬多人。探險團在2019年6月到台南市某廢棄大樓探險，直播關心獨居「咳嗽阿北」，結果門一開發現阿北已死亡多時，變成「黃骨」。17日晚探險團另名直播主有2人前往台南將軍的一處連棟老舊宿舍，直播主在其中一棟的2樓，發現其中一間房間竟然反鎖，決定踹開房門看看，卻意外發現該名死者。



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