驚悚畫面曝！台南破爛屋直播探險...驚見亡者　警追查

記者李忠憲／台南報導

廢棄宿舍探險竟遇上死人！臉書粉專「61靈異探險團」17日深夜到訪將軍一處廢棄宿舍，踹開房門驚見一具屍體，滿地血水，嚇得急往後退、關直播作嘔，晚餐都吐光，但也立刻協助報警。警方初判應是燒炭自殺，但身分原因不明，將深入調查釐清。

▲直播主到台南廢棄宿舍探險，竟遇上亡者。（圖／61靈異探險團授權提供）

「61靈異探險團」是由多位喜歡探險的網友組成，經常深夜帶領網友四處直播探險，足跡遍及全國鬼屋、凶宅，目前按讚人數已有9萬多人，追蹤更有11萬多人。探險團在2019年6月到台南市某廢棄大樓探險，直播關心獨居「咳嗽阿北」，結果門一開發現阿北已死亡多時，變成「黃骨」。同月底，直播主前往台南某間古老宿舍探險，房間衣櫥竟突然自己動，他不信邪將衣櫥推回原位，衣櫥竟又自己動，嚇到罵三字經落跑關直播，事後還發燒。

昨晚，探險團另名直播主帶著大家，前往台南將軍的一處連棟老舊宿舍，因為去過幾次，現場還算熟悉。經過約半小時，直播主到其中一棟的2樓，發現其中一間房間竟然反鎖，決定踹開房門看看。

▲直播主踹開門就看到燒炭跡象。（圖／61靈異探險團授權提供）

▲看直播網友看到畫面，驚嚇尺度破表。（圖／61靈異探險團授權提供）

不料，門才一踹開，就出現一股噁臭怪味，直播主慢慢將門打開，發現地上竟疑有血水，用手電筒一照才發現，地上躺一具屍體，嚇到急忙後退，而味道衝鼻也讓他頻覺噁心想吐。另名同行者直呼「先撤先撤」，2人趕緊下樓，關閉直播後，立刻報警。

61靈異探險團說，警方到場後立刻封鎖現場並進入查看，經查應是燒炭自殺，但原因尚待釐清。該名直播主參與探險直播2年，還沒遇過死人，這一次讓他事後將晚餐都吐光光，恐怕是他一生難忘的回憶。

警方表示，初判死者為男性，現場應為燒炭自殺，滿地屍水、死者面貌難辨，衣著也爛掉，屋內又無相關身分證件。目前將採集指紋及檢體做DNA比對，以釐清身分、死因及動機。

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