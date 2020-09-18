LIVE／蔡英文接見森喜朗　前日本首相下機直奔總統府　

▲日本前首相森喜朗率「日本弔唁故李前總統訪台團」抵達台灣，弔唁李登輝前，先到總統府與蔡英文會面。（圖／蔡英文推特）



記者陶本和／台北報導

日本前首相森喜朗18日搭乘專機，於下午4時50分飛抵松山機場，這是他近期二度率團訪台，為了參加19日故前總統李登輝的告別追思禮拜。在外交單位的安排下，森喜朗一行人下機後驅車直奔總統府，預定下午5時45分晉見總統蔡英文，《ETtoday新聞雲》全程直播兩人會晤過程。

森喜朗在上個月才以83歲的高齡，一日往返台灣、日本，率團前往台北賓館追思李登輝，讓不少人對他的誠意而感動。接著，19日上午將舉行李登輝告別追思禮拜，他再次安排於18、19日二度訪台。

總統府發言人張惇涵表示，上個月森喜朗率團專程訪台追思李登輝，森喜朗以83歲的高齡一天往返台日，相信不少人都為此感動，感謝森喜朗再次率團訪台，這不僅代表森喜朗跟李登輝之間的深厚感情，也顯示日本與台灣之間的深厚友誼。

森喜朗訪團的專機於下午4時50分，降落台北松山機場。在訪團下機之後，車隊將直奔總統府晉見總統蔡英文；而總統府方面，也已經依照中央流行疫情指揮中心的指引準備接待。

▼日本前首相森喜朗搭乘專機抵達松山機場，森喜朗班機跟美國班機同框。（圖／記者黃軍瑋攝）





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