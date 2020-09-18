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蘇貞昌：政府努力尋求各種機會　不以開放美豬交換BTA

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▲民進黨立委高嘉瑜質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文宣布將鬆綁美豬美牛進口，經濟部長王美花認為，此舉將有助台美洽簽BTA（雙邊貿易協定），推動台灣下一波經濟成長。對此，行政院長蘇貞昌18日表示，政府絕對不是以開放美豬美牛來交換簽訂BTA，對於國人的食安絕對嚴格把關，也要讓台灣能夠走得出去。

蘇貞昌18日上午率領相關部會赴立法院，就「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告，並備質詢。

民進黨立委高嘉瑜質詢時表示，媒體民調顯示有84.6%的國人支持台美簽訂BTA，顯見國人對台美展開雙邊貿易談判有高度期待，也是現在政府努力的方向。不過高嘉瑜指出，若以開放美豬交換台美簽訂BTA，同意與不同意的民調則各佔一半，質疑前總統馬英九在2012年就已開放美牛進口，為何八年以來卻未見進度。

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛 陳吉仲（ｖｓ蔣萬安）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌（右）與農委會主委陳吉仲（左）備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，政府絕對不是以開放美豬來交換台美簽訂BTA，對於國人的食安絕對嚴格把關，但也要讓台灣能夠走得出去。蘇貞昌說，台灣希望參與國際組織，但跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的所有會員國都已開放含有萊克多巴胺的美豬進口，「只有台灣不要又要想加入，我們這樣講得通嗎」。

蘇貞昌指出，如同蔡英文先前所說，過去包括馬英九、陳水扁等兩任總統也都承諾要做，只是礙於時空條件只做了一部分，因此蔡英文才會決定堅持嚴格把關，以符合科學政治與國際標準做好食安，而不是自以為是地制定標準。蘇貞昌強調，台灣希望走得出去與國際同步，「不能我的豬肉要外銷卻禁止你來，這樣我們怎麼走得出去」。

高嘉瑜也說，期待政府能夠加緊腳步，在美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）抵台訪問後，似乎已經可以看見曙光，並詢問政府是否已經展開超前部署的準備。

對此，蘇貞昌回應，政府一直努力尋求各種機會，也感謝美國一再通過各項友我法案，從8月初美國衛生部長阿札爾的來訪，到美國務院次卿柯拉克18日起展開為期三天的訪台行程，就知道蔡英文總統這幾年以來的努力，已經可以看出一些成績，政府會持續努力讓台灣走得出去，使台灣有一席之地並且「更穩更大」。

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