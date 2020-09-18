年收300萬求婚失敗！6年女友嫌「做餐飲丟臉」：閨蜜男友都穿帥帥

▲女友嫌做餐飲待廚房讓她很丟臉。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

即使年收300萬，仍被女友嫌「職業低賤」要分手！台中一名男子表示，他原本有個穩定交往6年的女友，交往前3年雙方相處得很融洽，女友覺得跟他一起出門很有面子，「然而，畢業了以後我再也無法滿足她的虛榮心」，只因為自己家裡是開店做餐飲業，被女友嫌沒面子、整天窩在廚房流汗。

男子在Dcard表示，他們家是開店賣小吃，平時生意很好，房子又是自家的不用付租金，「所以收入還算優渥」，扣掉所有成本一個月至少淨賺8萬以上，最高能到30幾萬，「我一年收入大概200萬，有時還可以到300」，而且大一就有二手國產車代步，所以交往初期女友一直覺得跟他在一起很得意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，剛在一起就有跟女友說未來會接手家裡的小吃店，「她也覺得不錯，以後她是老闆娘」，於是他大學畢業後就回家接店，想不到女友卻態度大變，「她最常拿她閨蜜的男友來跟我比」，羨慕閨蜜的男友是賣車業務，每天可以穿西裝、打領帶，「我都會被嘴，別人都穿帥帥的，哪像我整天窩在廚房流汗。」

▲年收破百求婚仍被拒絕。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



即便他把收入算給女友聽，對方仍覺得做餐飲害她沒面子，「本來去年我想結婚，已經有能力買自己的房子，但求婚被拒，就因為我職業不夠高尚」，但他放不下這段6年的感情，所以一直在等女友想通，結果這段戀情還是在前陣子告吹了，他內心不捨又無奈，也只能祝福對方能找到真正讓她「有面子」的另一半。

網友回應，「還好分了，花六年看清一個人總比後悔60年好。樓主會遇到更好的女生的」、「還是你穿西裝賣餃子？開玩笑的，你值得更好的bro」、「分手對你可能還比較好點，不然結婚後要和閨蜜比面子，一下要東一下要西你就飽了」、「等她28（歲）想到你就哭暈在廁所了」。