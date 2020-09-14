女友愛挑食！便當清一色「白皮」差點喊槓　網讚爆：我也會吃光光

▲便當清一色都是蒸蛋！（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都非常挑食，這個也不吃、那個也不吃，買便當如果不能選菜，最怕就是每一格都是自己的地雷。一名網友日前PO出了女友的便當照，想不到除了滿滿的肉以外，四格菜竟然都是「蒸蛋」，讓他不禁直呼，「是什麼操作？」而工整的方形蒸蛋也意外引起網友注意，大讚「這蒸蛋形狀給過！」

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，「我要抱怨我女朋友為什麼不吃菜！！！這種便當是什麼操作？」從他PO出的照片可以發現，整個便當除了飯和肉以外，竟完全不見任何綠色蔬菜，四格全塞滿淡黃色的蒸蛋。

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許多網友看到後，紛紛留言回應，「因為剛好都他討厭的菜」、「很好養啊」、「我之前是苦瓜全部」、「還不錯耶！滿滿蛋白質」、「愛吃蒸蛋的看到這個便當會開心」、「吃蛋蛋補蛋蛋」、「不吃一樣倒掉浪費，倒不如盛自己愛的」、「四張白皮！槓」、「小心便祕找上你」、「她一定很常便祕」。

▲便當內最好還是要有一些蔬菜，營養才能比較均衡。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

原PO雖然只是發發牢騷，不過卻意外引發網友共鳴，「這樣我也很愛」、「我也會這樣吃欸」、「我也超愛蒸蛋」、「同類！我女友也是一根菜都不吃」、「OK啊沒問題的！我也會吃光光的」、「覺得這個很可以」、「這個我能接受，有蒸蛋有肉，可以可以」。

此外，也有不少網友留意到蒸蛋的工整形狀，「蒸蛋蠻方正的」、「為什麼那個蒸蛋可以方方正正的啊」、「配菜形狀好工整」、「簡單大方有質感根本無印良品」、「蛋排得好整齊」。