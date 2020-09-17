情侶台南2日遊！他po明細「女友付94塊錢」　鄉民戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

男女之間是否AA制，經常在網上掀熱議。一名男網友日前和女友到台南玩兩天，包括交通、食宿共花6987元，他也將消費明細po上網，立刻引發論戰，一派鄉民搖頭勸分，還有些人不禁吐槽，已經算很省的了！

男網友在PTT發文分享2天1夜的開銷，首先交通部分，兩人到台南的客運和火車費共2572元；再來第一天，三餐加宵夜共620元，摩托車則跟親戚借，所以油錢加上去的公車費共80元，至於博物館門票和住宿，分別為400和1880元。

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接著第二天，三餐共931元，去德陽鑑和億載金城門票則為160元和100元，過程中還買了罐防曬乳液150元；重點是，這兩天全部花費6893元都是由他支付，而女友只出了兩天一共94元的飲料錢。

▲台南國華街內有許多知名台南美食。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

原po直呼，「開銷大不大？我是覺得有點多啦，現代出遊的成本大略就是像這樣，難怪一堆男鄉民該該叫，畢竟出意見的一方，比較難理解付帳單那方賺錢辛勞的那一面。」

對此，部分鄉民認為，這樣的花費不過分，「一人3千算省了」、「你兩個人的花費，我一人預算都不夠了，是還要怎麼省」、「這麼窮玩說不要建議省錢，我比較想建議什麼是放鬆」、「每一餐都吃不到1千...這女人算很好養了」、「看到公車15塊就覺得是真愛」、「兩天花6000很多嗎？窮就不要靠北好嗎」。

但更多人吐槽，「所以說你為什麼要付她的錢」、「自己要交這種女友，怪誰？自我檢討一下」、「為啥不對半分攤，讓自己男朋友負擔比較大，身為女友不會心疼嗎」、「如果要裝大方，就別出遊完上網檢討對方不AA」、「公主自己養出來的怪誰」。