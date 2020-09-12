22歲男大生PO「與砲友的互動」！還亂曬照片：居然爽到腳一直抽動

▲阿義被依法判拘役50日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名22歲的男子「阿義」（化名）日前在社交軟體上，張貼同校男同學的照片，並多次發表相當不堪的言論，「之前跟便器約砲」、「我在用手弄他的頭，發現他爽到腳一直抽動」、「叫我趕快去灌滿他」等足以損害男同學之名聲的言論。對此，台南地院審理後，依法判他拘役50日，得易科罰金。

判決指出，阿義日前在社交軟體上，張貼同校同學照片，同時發表諸多色情貼文，「你的X一直夾著我的X」、「你躺的那麼撩人，應該不知道你等等就要被輪了呢」、「分享我與砲友們的互動」、「我用手弄他的X頭，發現他居然爽到腳一直抽動」。

諸多淫穢不堪的言論，已經損害該名男同學的名譽。對此，法官認為，阿義與對方是同校同學，兩人毫無恩怨，但阿傑卻於多數人得以瀏覽的社交軟體上，散布文字誹謗他人，此舉已經侵害男同學的人格法益，且內容也減損一般人對告訴人之社會評價，所為實有不該，應予非難。

法官認為，雖然阿義坦承犯行，但仍未與對方達成和解，也仍未賠償對方，在考量其經濟況、智識程度、犯罪動機、手段等後，依犯散布文字誹謗罪，判處他拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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