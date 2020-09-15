逃離控制狂男友「8樓往下跳」！　她摔斷脖昏迷7天奇蹟活

▲布蘿德里克左手臂部分截肢，無法正常走路。（圖／翻攝自gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲墨爾本一名22歲女舞者7月得知控制慾極強的男友出軌後，2人爆發激烈爭吵，情緒相當不穩定，隨後自8樓陽台往下跳，先是撞上周邊籬笆，接著跌落溝渠，背、頸、腿部骨折，昏迷達7天，就連醫師認定，她活下來的機會只有10%。

綜合每日郵報、太陽報報導，事發於7月17日，22歲舞者布蘿德里克（Georgia Brodrick）與男友吵架之後，曾打電話請她的父親前來住處接走她，但在爸爸抵達之前，她已經從8樓跳下。

布蘿德里克先是撞上周邊籬笆，接著跌落溝渠，全身多處骨折，包括背、頸、腿等部位，傷勢嚴重，在緊急送醫之後，昏迷7天，住院長達3周，期間接受多次手術。

▲布蘿德里克的職業為舞者。（圖／翻攝自臉書）

醫師認定，她成功存活下來的機會只有10%。所幸奇蹟降臨在布蘿德里克身上，如今已經成功醒了過來，儘管左手臂部分截肢，只能稍微動一下手指，但腦部並沒有受傷。

憶起與男友之間的相處，布蘿德里克坦言，「如果我試著離開他，他就會坐在大門前面，不讓我出去」，他甚至把自身形象營造成唯一愛她的人，但慶幸現在已經走出男友控制慾的陰霾。如今的她還無法正常行走，但也盼望能在聖誕節前，靠著自身力量跨出一步，重拾過往生活。