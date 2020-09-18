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瘦肉精美豬沒問題？蔡壁如提議：總統、行政院加入人體試驗

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記者陳家祥／台北報導

立法院新會期18日開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告瘦肉精美豬、美牛進口議題並備詢。蔡壁如質詢時提議，若瘦肉精美豬真像行政團隊所說的安全沒問題，建議總統府、行政院長、行政院、衛福部、外交部、農委會，應該全面加入人體試驗吃萊克多巴胺豬肉，並請公衛施做長期追蹤，安定民心，沒有問題的話再來開放，「才會是重大的決定，也行程一個勇敢的決定」。

▲民眾黨立委蔡壁如於立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委蔡壁如於立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

蔡壁如質詢時指出，民進黨過去反對美豬進口，如今卻開大門放寬標準，真正理由是什麼？蘇貞昌說，自己始終如一，標準沒有出來前民進黨確實是反對，但國際標準一出來後，第一時間便宣布尊重國際標準、嚴格監督守護。

此外，蘇貞昌還說，國民黨2012年開放含萊克多巴胺美牛進口至今8年了，從當初的1萬6千公噸到現在6萬4千公噸，吃了8年沒有食安問題，這些都使得我們覺得這問題要尊重科學證據，依據國際標準。

但蔡壁如仍質疑，2013年蘇貞昌是反對，是否要一直作秀到現在執政？你報告說始終如一，你哪句話是真的哪句話是假的？一個不被信任的政府，現在才會說要進口來豬造成這麼大的風波。此外，CODEX雖在2012年訂出標準，但民進黨2013年照樣召開記者會談美豬進口總統下台，民進黨標準到底是什麼？

對此，蘇貞昌回稱，「這件事情反覆、背信，沒有這樣的事情」，一，是國際標準出來，二，是國民黨進口了8年涵來客多巴胺的牛肉，國人越吃越多，而且沒有任何食安問題，這是科學證據，所以這種事情我們很清楚，始終都是國際標準、科學證據。

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛 陳吉仲　潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌赴立法院專案報告美豬進口。（圖／記者屠惠剛攝）

一旁的農委會主委陳吉仲搶話補充2013年的時空背景，稱民進黨包括他自己本身在學術界，也反對當時的美豬來客多巴胺開放進口，2013年美國使用萊克多巴胺的比率在國內高達6到8成，不像現在只是剩下大概2成；第二，那時候的成本跟現在的成本完全不一樣，「那時候大概可以便宜5到10％，現在幾乎沒一公斤的生產成本到台灣的到案價格差不到1元」；第三，任何食品安全的風險議題，如果沒有經過完整的風險評估、諮議委員會，沒有辦法做開放，基於上述3點理由，跟現在是完全不一樣。

最後，蔡壁如表示，2012年民進黨記者會稱，如果讓萊克多巴胺的豬進到台灣，就是一個黑心內閣、無能總統，院長應該可以做一個表率，「建議總統府、行政院長、行政院、衛福部、外交部、農委會，應該全面加入人體試驗吃萊克多巴胺豬肉」，如果長期吃下來就是進入人體試驗，且上會期公衛師法已通過，可以請公衛施作長期追蹤，安定民心，沒有問題的話再來開放。

由於政院在報告中稱讚總統蔡英文開放美豬是「做出困難但勇敢的決定」，蔡壁如也幽默表示，如果政務官加入人體試驗，長時間追蹤確實也沒有問題，這才會是重大的決定，也行程一個勇敢的決定。

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