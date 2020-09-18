蘇貞昌「美豬已進口30年」　林為洲戳破：現在是零檢出

記者徐政璿／台北報導

立法院新會期18日開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告瘦肉精美豬、美牛進口議題並備詢。針對蘇貞昌在書面報告中聲稱「美豬已進口30年」，國民黨立委林為洲在質詢時表示，「現在是零檢出」，跟民眾講清楚，總統蔡英文應到立法院說明。

根據行政院提交的書面資料，台灣開放美國豬肉進口已超過30年，目前國內豬肉市場，台灣豬占比仍超過9成，進口豬肉只有9%，其中美豬的占比更僅有1%，代表台灣豬肉極具競爭力，不因開放他國豬肉進口，就會沖擊本土產業。

林為洲在質詢時表示，美豬進口台灣「現在是零檢出」，未來是要開放有瘦肉精的美豬美牛進口，行政院要跟民眾說明清楚。他也強調，國民黨團現在有三大訴求：總統國情咨文、行政院長道歉、農委會主委下台。

林為洲指出，2012年7月5日國際食品法典委員會（CODEX）通過瘦肉精殘留標準，當時民進黨立委在立法院全部投下反對票，反對美豬美牛進口，「不要混淆視聽了，是你們（民進黨）變了！」

對於國民黨團三大的訴求，蘇貞昌僅回應，尊重「貴院職權行使」。林為洲再度要求蘇貞昌現場道歉，但質詢時間已結束，蘇貞昌也並未多做回應。

▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛 。（圖／記者屠惠剛攝）