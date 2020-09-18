LIVE／立法院開議美豬闖關　國民黨搶提案：要求蔡英文國情報告

記者徐政璿／台北報導

立法院新會期18日開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告瘦肉精美豬、美牛進口議題並備詢。國民黨立委經過一夜在議場大門外排班駐守，在議場開門前大家高呼口號反對美豬牛進口，隨後登記送交提案，要求蔡英文總統赴立院國情報告有關美豬牛政策，並為進口一事，要蔡英文與蘇貞昌應向全民道歉。《ETtoday新聞雲》全程直播。

政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及30月齡以上美牛進口，成為立院此次開議後朝野攻防重點；除美豬、美牛議題和預算案之外，涉及下修成年年齡至18歲的38項修法、攸關設立數位發展部的組織改造修法等，也備受關注。

國民黨團提出「總統國情咨文」、「行政院長道歉」、「農委會主委下台」等3大訴求，17日排定輪值班表，輪班駐守議場門口，欲搶先在開議前搶頭香提案。黨團總召林為洲說，要求變更議程，除了要求蔡英文總統赴立院國情咨文，蔡英文與行政院長蘇貞昌均應向人民道歉，且每個月都要到國會報告經貿談判進度，讓民眾知道為何要進口美豬。

立法院長游錫堃17日則向在野黨喊話表示，各個政黨都有自己的主張，但站在國家整體發展的立場，希望朝野能讓立法院的議事順利進行，理性問政，和諧完成議事。

▼立法院新會期開議首日，國民黨團議場外集結。（圖／記者屠惠剛攝）



▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛豬公抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

▼國民黨團針對美豬美牛提案。（圖／國民黨提供）





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