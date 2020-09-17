牠腳底滲血走30公里回校園...古坑國中送養流浪狗惹議　校方強勢回應

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林吳姓教師16日向前立法委員陳學聖投訴，古坑國民中小學有兩隻校狗遭不當處置，據陳學聖臉書貼文指出，2隻流浪犬小白與小黑在校生活4年，近期因總務處和學務處爲難，請志工帶走小白與小黑，9日送走的狗其中小白卻突然在昨日回到學校，腳部受傷；求助前立委陳學聖幫忙讓古坑國中可以接納小白，不再送走。

▲古坑國民中小學出示監視器影像聲明，兩隻狗在9月9日下午2點多由志工牽著走，並無強硬拉扯情事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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投訴文指出，學校有2隻流浪犬，4年前因學校成立棒球隊宿舍而來到學校，平時由社區志工和老師與學生輪流照顧，定期施打疫苗和整理衛生；上週學務處致電志工要求立即將狗帶走，否則就要殺死牠們。兩隻狗被丟棄在30公里遠的褒忠鄉，15日小白在古坑鄉永光被學校學生發現，牠走了30公里的路程，腳底都滲血、跛腳。請求幫忙營造友善的校園，讓孩子體會每個生命都是珍貴的。

▲流浪犬小白在校生活4年，遭學務處請志工帶走，9日送走小白卻突然在昨日回到學校，腳部受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臉書貼文一出被網友大量轉傳，古坑國中官方網站迅速將相關處室資料關閉，並於昨夜發出聲明，透過志工替兩隻狗狗找到居住褒忠鄉的領養者，但狗已放養自由慣了，加上對環境的不熟悉，自行掙脫之後離開了新居所。領養者連日來從褒忠鄉一路尋找到斗南、古坑，希望能夠儘速找到。目前小白有熱心的同仁協助整理、餵食並安撫小白，16日暫且在志工家渡過。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台受訪表示，校方聲明實為推卸責任，並且在孩子面前做了最壞最壞的生命教育，學務處、總務處、校長等等 都該好好接受動保教育，其觀念比學生還不如，目前全台許多學校與政府動保處合作「校園犬計畫」都辦得很好，古坑國中校方的決策者要再教育，痛斥校方對校園犬趕盡殺絕的做法。

▲流浪犬小黑在校生活4年，學務處請志工帶走，9日送走後中小白卻突然在昨日回到學校，小黑仍下落不明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今（17）日一早古坑國民中小學每個辦公室的電話響鈴幾乎沒停過，許多熱心民眾致電關心犬隻下落及後續，校方面對媒體訪問，表示學務處從聯繫黃姓志工到狗被從校園帶走，均未上報學校，校長及其他處室主任皆不知情，今日上午依據網路消息才緊急開會，希望釐清指控真相。

校方出示監視錄影畫面指出，證實兩隻狗並非被強制拖走，另外，經詢問介紹領養的志工黃小姐，了解到是因這兩隻狗使用狗鍊綁住，掙脫後離開領養處，而善心介紹領養家庭的志工黃小姐，可能亦受誤解騷擾，截至目前沒有接電話，也還沒聯繫到其本人，故仍不知道領養家庭是誰。

▲古坑國民中小學有兩隻校狗遭不當處置引起軒然大波，一早各處室電話響不停。（圖／記者蔡佩旻攝）

學校發出正式聲明指出，兩隻狗在學校教學區走廊教室到處跑，造成上課困擾及學校環境衛生，有時突然大吠，看到陌生訪客或家長到來，會不會也突發追趕與吠叫嚇人咬人，沒人敢保證，狗有人喜歡、有人懼怕，更有人對動物毛髮過敏。學務處這次好不容易找到人家，願意領養這兩隻失去飼主的狗兒，是一件多麼慶幸之事，卻引起吳姓老師的反彈，深感遺憾。

聲明中表示，學校是教育機構，首先應著重在學生的學習權益。有關流浪犬、友善校園與生命價值，都是值得深思與重視。但大家更要相互尊重，你對貓狗的喜愛，可能別人正好相反。當行政單位負責任的去處理校園流浪犬問題，不但沒被正視還遭扣棄養動物與缺乏教育愛的大帽，不同意見與處理方式就要被污名化嗎，這是何等沉重的指控！

▲古坑國民中小學有兩隻校狗遭不當處置引起軒然大波，一早各處室電話響不停。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃姓志工林姓友人低調向記者表示，兩隻狗一直受到志工與學校師生愛護照顧相安無事四年，有聽聞學校不讓養狗的事情，昨日見黃姓志工將狗帶回家小心清洗髒污並處理傷口，目前好生照顧著安置於住處，林先生說，聞其陳述兩隻狗是交給一名居住褒忠的收養人，但是對於狗竟然從30公里外的陌生鄉鎮跑回來，令人存疑，是半路丟棄還是掙脫尋覓回來，林先生提到，有朋友的狗在斗南走失找不到也不見自己回來，可能比較笨吧，這不好說。

校方截至目前尚未掌握收養者資訊，校長表示學務處主任剛好因家中有事請假三天，亦向媒體表示黃姓志工不在家、手機關機聯絡不上等無法確定當時送養何處，對於兩隻狗既然已與師生相安無事四年卻又將狗送走，說不清且留下許多疑點讓外界存疑。

▲臉書貼文一出被網友大量轉傳，網友紛紛踏伐校方處置校園流浪犬做法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林吳姓教師16日向前立法委員陳學聖投訴，古坑國民中小學有兩隻校狗遭不當處置。（（圖／翻攝自Facebook／陳學聖）



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