建構消費者、蒜農、蒜商三贏公平交易秩序　雲檢召開專案會議

▲雲林地檢署檢察長洪家原於16日下午，邀集公平交易委員會、行政院農業委員會、雲林縣政府農業處、消保官及法務部調查局雲林縣調查站召開查察蒜頭囤積專案會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

上週縣府農業處與調查站聯合稽查蒜頭囤積，產地蒜頭批發價格從每公斤近300元跌至14日的140元，雲林地檢署檢察長洪家原於今（16）日下午，邀集公平交易委員會、行政院農業委員會、雲林縣政府農業處、消保官及法務部調查局雲林縣調查站召開專案會議，擬訂偵查計劃，期建構消費者、蒜農、蒜商三贏之公平交易秩序。

雲林調查站與縣農業處日前發動3次行政稽查，一共稽查莿桐鄉、二崙鄉、東勢鄉等9處，清點超過600公噸的蒜頭，同時帶回廠商提供相關進、銷貨單據量進行調查比對，以釐清是否有聯合壟斷市場或異常囤積之疑。

雲檢署指出，查察目的是為了穩定蒜價，並非意在打壓，更非針對特定之蒜商，也沒有任何政治上目的，而係為了建構公平交易秩序，「全面稽查、重點偵查」，日前多案查察，經比對相關數據不排除有盤商以人頭商人方式掩蓋，混充、分散存放蒜頭量之事實，抑或提供假資料躲避偵查。

▲雲林調查站與縣農業處日前發動3次行政稽查，一共稽查莿桐鄉、二崙鄉、東勢鄉等9處，清點超過600公噸的蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲檢說明，查察蒜頭沒有任何政治上目的，而係為了建構公平交易秩序，會議中各單位所提名單，均會進行必要之稽（調）查，而對拒絕配合行政稽查、謊匿報銷售數據、提供造假庫存資料等情節重大業者，將對其發動偵查作為，透過全面清查人流、物流、金流，釐清事實，徹底打擊民生犯罪、維護國人權益。

專案會議各單位交換意見，達成決議，「建立查緝非法囤積與聯合哄抬民生物價聯繫窗口，由各行政主管機關依雲林地檢署所制發附表，本於職掌協助勾稽重要民生物資蒜頭之進口及國內生產數量，蒜頭、蒜仁之市場交易價格及銷售、加工數量，於發現有疑似非法囤積、不應市價銷售時，立即與本署之窗口聯繫。」

「請各主管機關本於職掌，儘速按規劃之期程，為行政調查、稽查，以利全面清查釐清各蒜商有無非法囤積或聯合哄抬物價行為，維護公平交易秩序，同時亦能保護產地農民之合理利潤。」、「呼籲蒜頭之進口、生產及銷售業者，配合相關查察措施，並對平抑物價善盡其社會責任，不得非法囤積或聯合哄抬價格。」等三項重點。

▲雲林調查站與縣農業處日前發動3次行政稽查，一共稽查莿桐鄉、二崙鄉、東勢鄉等9處，清點超過600公噸的蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►二手票券豐富你的生活

►北極靈芝天然珍稀



【其他新聞】

►查大蒜！雲林調查站清點261.5公噸 調查5處所帶回銷貨單據

►雲林縣擠身共享機車版圖！百輛電動機車將進駐斗六3市鎮

►獨／恐怖慎入！千萬蒼蠅大軍狂襲 人蟲對戰...雲林社區慘變墳場

►北港警護「蒜金烏金」！存放區廣增巡邏箱...加強人車盤查防竊

►驚悚畫面曝！虎尾休旅車高速逆向衝撞 毀8車3人傷