女在孩子面前遭侵犯　總理爆氣：不能公開吊死就把他們閹了！

▲絞刑示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

巴基斯坦近期發生一起令人髮指的性犯罪案件，一名女子在孩子面前慘遭劫匪集體凌辱，事件曝光後引爆社會大眾怒火。巴國總理伊姆蘭・汗接受當地媒體訪問時表示，如果不能將性侵犯吊死，那就把他們給閹了。

伊姆蘭・汗（Imran Khan）接受當地媒體92 News報導時表示，他已經與內閣成員討論了可能的刑罰，而他認為性侵犯和猥褻兒童者都應該被公開處以絞刑。伊姆蘭・汗說，社會永遠無法得知真正的性侵案數字，因為許多受害人因為害怕或羞愧而不敢報案。

不過，伊姆蘭・汗也說，由於國際社會無法接受公開絞刑的作法，此舉可能會影響巴基斯坦與歐盟的貿易關係，因此他建議對性侵犯進行化學去勢或手術閹割，讓他們未來不能在為非作歹。

綜合外媒報導，近期一名法國籍女子開車行經巴基斯坦大城拉哈爾（Lahore）附近高速公路，因為燃油耗盡而在路邊等待救援，結果竟遭至少2名男子搶劫和性侵多次得逞。被害人的2名年幼孩子則目睹全程。

據悉，警方已經逮捕3名涉案男子，其中包括1人涉嫌實施性侵。另有一名嫌犯被警方形容為該犯罪組織的藏鏡人，目前仍然在逃。拉和爾警局目前還在調查此案。

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