蘇巧慧提《性隱私侵害防制條例》草案　嚴懲第一手偷拍任意散布者最重5年

▲南韓N號房性剝削事件引起全球關注。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）



記者林銘翰／台北報導

南韓N號房性剝削事件引起全球關注，民進黨立委蘇巧慧近期準備提出另立《性隱私侵害防制條例》草案，對於未經允許偷拍到任意散布，全數加重刑責，最高處6月以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。她表示，該草案希望在符合比例原則的情況下，讓加害者尤其是針對最主要的加害人型態「親密關係者」，受到應有的懲罰，以減少來自第一傳播者的危害。

南韓N號房性剝削事件引起全球關注，駭人聽聞的網路性剝削案讓國內婦女團體驚嚇與憂心，向藍綠立委反應希望透過專法或修法方式，針對性侵與手機錄影拍攝上網等犯罪行為祭出重罰，以杜絕N號房在台上演。

根據國內現行法令，對於萬一南韓N號房事件發生在台灣，相關偷拍、傳播行為僅能透過《刑法》的妨害秘密罪規範，最重處3年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。至於意圖散布、播送、販賣或營利供給場所、工具或設備，便利他人者，也只能處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

▲根據國內現行法令，相關偷拍傳播行為最重處3年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。（示意圖／123RF）

除了立院藍綠提出各版本「刑法」修正草案因應之外，民進黨立委蘇巧慧則積極草擬另立《性隱私侵害防制條例》草案，根據初步草案規劃，未經同意以錄音、照相、錄影或以他法紀錄他人之性隱私者，處6月以上3年以下有期徒刑、拘役，得併科新台幣50萬元下罰金，但此罪屬告訴乃論。

蘇巧慧表示，其實在台灣媒體開始報導韓國「N號房事件」之前，自己就準備要在這個會期提出修正過後的版本，因為隨著全世界網路社群快速發展，台灣又是網路高度使用的資訊大國，勢必需要訂定對於網路上發生的新型態犯罪的條文。

她指出，在她2018年第一次推出草案後，就收到來自各界的回覆、批評、指教，重新檢討修正，其中也包含罰則的部分，她將參考國內相關犯罪的刑度、各界人士的意見，以及外國的性隱私相關法案的罰則，希望在符合比例原則的情況下可以讓加害者受到應有的懲罰。

蘇巧慧指出，針對新推出的草案版本，是參採婦援會的草案，讓可能成為受害人的民眾可以對法院提出禁制令，要求持有性隱私影像的對象不得散布，或者可以要求刪除，這個做法一方面是來自德國曾經有過保護令的判例，而且禁制令或保護令主要約束的對象就是最主要的加害人型態「親密關係者」，正好可以對症下藥，減少第一傳播者的危害。

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）





根據該草案，還規範包括二人以上共犯；對未滿十八歲者；對精神、身體障礙或其他心智缺陷者；以強暴、脅迫、恐嚇、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願者；對被害人施以凌虐者；侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內為之者；攜帶兇器為之者；意圖報復或毀損他人名譽者；意圖營利者等前項未遂犯者，加重其刑至二分之一。

對於散播內容者，若未經同意將他人性隱私內容傳送予特定第3人，或以他法使特定第3人觀覽者，則處3年以下有期徒刑、拘役，得併科新台幣30萬元以下罰金。在「意圖營利犯前項之罪者」部分，將加重其刑至2分之1。

為遏止傳播源頭，該草案也祭出重罰，「若未經同意散布、播送或販賣他人性隱私內容之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金」；若「意圖散布、播送、販賣、或公然陳列而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同」。

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