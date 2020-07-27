西門驚傳襲胸！捲髮正妹等電梯遇狼爪…傻站原地看他落跑

▲女子遭到襲胸。（圖／翻攝「爆料公社」）



記者柯振中／綜合報導

「希望大家可以幫我找出這個人。」一名女子25日在台北市西門町一處建築物搭乘電梯，準備上樓，沒想到有名男子跟著進入，按了低樓層的按鍵，趁電梯門打開時襲胸，接著迅速往逃生梯的方向逃走，讓被害人完全來不及反應，離譜行徑讓人氣炸。

一名女子在臉書社團「爆料公社二社」中分享，她的朋友25日晚間11點30分左右，在西門某處的建築物搭電梯上樓，男子隨後跟著進去，接著朋友按了6樓的按鍵，男子則按下5樓。

女子的朋友原先站在一旁滑手機，等著電梯到達樓層，沒想到5樓開門時，男子突然伸出狼爪，抓了一下女子朋友的胸部，接著從電梯門鑽出，往逃生梯的方向跑去。

▼男子襲胸前還抬頭看了監視器。（圖／翻攝「爆料公社」）



依據監視器畫面，男子原先與女子離了一段距離，等到電梯快到5樓時，抬頭看了一下監視器，電梯門打開後，男子藉著走出門的機會伸出狼爪，接著快速跑走。

受害女子被抓後，原先想上前拉住對方，卻因為對方速度太快，感到不知所措，只能呆站在原地。眾多網友看完，感到相當生氣，紛紛在下面大罵，「這樣也開心？我不懂」、「死變態」、「一定要報警，這行為跟想法都太噁心了」、「臉都拍那麼清楚了，不怕家裡人看到了羞愧的走不出門？」

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