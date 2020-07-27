　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

西門驚傳襲胸！捲髮正妹等電梯遇狼爪…傻站原地看他落跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女子遭到襲胸。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲女子遭到襲胸。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

「希望大家可以幫我找出這個人。」一名女子25日在台北市西門町一處建築物搭乘電梯，準備上樓，沒想到有名男子跟著進入，按了低樓層的按鍵，趁電梯門打開時襲胸，接著迅速往逃生梯的方向逃走，讓被害人完全來不及反應，離譜行徑讓人氣炸。

一名女子在臉書社團「爆料公社二社」中分享，她的朋友25日晚間11點30分左右，在西門某處的建築物搭電梯上樓，男子隨後跟著進去，接著朋友按了6樓的按鍵，男子則按下5樓。

女子的朋友原先站在一旁滑手機，等著電梯到達樓層，沒想到5樓開門時，男子突然伸出狼爪，抓了一下女子朋友的胸部，接著從電梯門鑽出，往逃生梯的方向跑去。

▼男子襲胸前還抬頭看了監視器。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼女子遭到襲胸。（圖／翻攝「爆料公社」）

依據監視器畫面，男子原先與女子離了一段距離，等到電梯快到5樓時，抬頭看了一下監視器，電梯門打開後，男子藉著走出門的機會伸出狼爪，接著快速跑走。

受害女子被抓後，原先想上前拉住對方，卻因為對方速度太快，感到不知所措，只能呆站在原地。眾多網友看完，感到相當生氣，紛紛在下面大罵，「這樣也開心？我不懂」、「死變態」、「一定要報警，這行為跟想法都太噁心了」、「臉都拍那麼清楚了，不怕家裡人看到了羞愧的走不出門？」

►資生堂晚安凍膜超殺650元！厚敷睡一覺就變美

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
財神爺託夢「威力彩7數字」：這組一注獨得　網一看獎號笑了
威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法
潘瑋柏宣布閃婚「先報告楊丞琳」！她一聽落淚...現場情況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

衛武營文化中心設計大改…荷蘭建築師追討服務費　文化部判賠1.28億元

西門驚傳襲胸！捲髮正妹等電梯遇狼爪…傻站原地看他落跑

萬華角頭「崛江町」黑槍恐嚇養生館　每店每月交1萬保護費...3煞落網

世上最遙遠的距離！　海巡署提醒：去海邊玩要記得「報案電話118」

打工少女遭逼口交「只能抱著倉鼠哭」　渣男竟辯：用錯誤方式表達愛意

在紅火案獲無罪確定　中信前法務長求刑事補償60萬

小貨車右偏肇禍！大里香腸嬤遭撞頭部撕裂傷　駕駛稱「恍神」

快訊／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光　竟是瑞芳兩線三星警官

台東翁夜間走失　遭纏於荒煙漫草中...脫困問：挖哪ㄟ底遮？

用泡麵騙進房！噁男侵犯弱女硬拗：互相喜歡　她怒喊「死變態」崩潰求助

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

衛武營文化中心設計大改…荷蘭建築師追討服務費　文化部判賠1.28億元

西門驚傳襲胸！捲髮正妹等電梯遇狼爪…傻站原地看他落跑

萬華角頭「崛江町」黑槍恐嚇養生館　每店每月交1萬保護費...3煞落網

世上最遙遠的距離！　海巡署提醒：去海邊玩要記得「報案電話118」

打工少女遭逼口交「只能抱著倉鼠哭」　渣男竟辯：用錯誤方式表達愛意

在紅火案獲無罪確定　中信前法務長求刑事補償60萬

小貨車右偏肇禍！大里香腸嬤遭撞頭部撕裂傷　駕駛稱「恍神」

快訊／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光　竟是瑞芳兩線三星警官

台東翁夜間走失　遭纏於荒煙漫草中...脫困問：挖哪ㄟ底遮？

用泡麵騙進房！噁男侵犯弱女硬拗：互相喜歡　她怒喊「死變態」崩潰求助

中職／真的要鬼峮合體　小鬼黃鴻升為兄弟唱情歌還開球

徐睿知、Irene雙女神穿同款白洋裝尬仙氣　一個「優勢」定勝負

影／台積電可望躋身全球10大上市公司！分析師教你台股破新高的選股術

威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

安格斯12星座一周運勢7/27-8/2　後疫情時代來臨！射手展開報復性消費

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法

飯店推父親節優惠！1折價入台北凱撒　台北美福推買一送一

《全面啟動》10周年版確定撤檔！　無限期延後上映

三大名師推薦本週熱門潛力股！Mini LED、IC 封測、綠能股...6檔股票報你知

擔任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

社會熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

即／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光

死前還傳輕生自拍！台南警陳屍家中

影／合歡山亂停擋出路！他嗆：停這有什麼不對？

載疑似確診患者　救護車國道起火

快訊／澎湖外海貨輪翻覆！兩岸聯合搜救中

教操作手機！友卻強壓硬上　她崩潰：口水好臭

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

即／姐弟戀遭反對！台中男引燃信號火攻擊女方父母

新北女傳「吸吮片」狂撩人夫　正宮氣瘋：不要臉

26歲男無照開拖板車！爆胎輾斃「奧迪1家3口」

更多熱門

相關新聞

地下街遭中年男襲胸　她報警怒炸：是死角

地下街遭中年男襲胸　她報警怒炸：是死角

「在地下街被襲胸！」一名女網友25日在《Dcard》貼文，說她和朋友在雙連站附近的地下街走路，走到一半突然被路過的中年男子襲胸，雖然之後有報警調監視器，但卻發現她受害的地點是監視器死角，讓她整個氣炸。貼文一出，就有其他網友留言，「有沒有可能他知道那裡是死角」、「感覺就是慣犯啊！」

女大生西門街頭遭噴射！警方要查了

女大生西門街頭遭噴射！警方要查了

厚唇哥掏鳥噁問2女：有看過這個嗎？

厚唇哥掏鳥噁問2女：有看過這個嗎？

基隆廟口騷擾不斷　變態男熊抱女高中生

基隆廟口騷擾不斷　變態男熊抱女高中生

去年12～18歲「性侵害通報」逾4千人　近1成是網友伸魔爪

去年12～18歲「性侵害通報」逾4千人　近1成是網友伸魔爪

關鍵字：

西門襲胸性侵害

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

快訊／潘瑋柏宣布結婚：我有了共度下半生的另一半

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面