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台啤限定口味消失2年終於回歸！「柚稚」暢飲滋味秋天才有　全家獨賣網友瘋搶

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▲▼台啤,柚稚啤酒,啤酒,微醺,中秋,限定,全家。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲時隔2年，台啤今年秋天再度推出「柚稚啤酒」，香甜清爽的柚子風味非常應景。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節快到了，一想到能趁中秋假期和親友報復性出遊，又有光明正大的理由能放肆大吃美味烤肉，整個人精神都來了！如果身為柚子狂粉，這個時節根本像置身天堂，可以天天猛嗑最「對時」的多汁柚子。除了有吃有玩讓人巴不得中秋快到來，許多人朝思暮想、回味不已的還有這一味──台啤微醺系列「YUZU柚稚啤酒」！充滿柚子風味的啤酒搭配上鹹香燒烤和零食，超爽快的美妙滋味，讓網友們大讚是中秋限定必備組合，一推出就刮起搶購旋風；睽違2年，在廣大網友們聲聲呼喚中終於在今年秋天再度回歸，讓愛好者紛紛疾呼「快買起來！」、「就是要柚稚一下」。

▲▼台啤,柚稚啤酒,啤酒,微醺,中秋,限定,全家。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲中秋烤肉必備良伴之一就是啤酒，喝一口充滿氣泡的冰涼滋味，吃太多肉的油膩感跟著少一點。

上班好累，但下班回家第一件事不是先休息，而是打開冰箱拿出啤酒，「唰」一聲拉開拉環，咕嚕咕嚕大灌一口，感覺疲憊都跟著冰涼氣泡一起不見了。啤酒對許多人來說就是日常居家良伴，碰上像是中秋節這種會有眾多親朋好友來家裡烤肉開趴的日子，更是必不可少的歡樂氣氛製造好物。邊吃烤肉邊喝啤酒，爽快程度就連嫦娥都會羨慕；此時如果再拿出期間限定的調味啤酒，絕對讓大家耳目一新，直誇「哎唷～懂喝！」聚會高潮再一波。像是台啤在今年秋天限定推出的「柚稚啤酒」，微醺的酒精與黃金柚果汁濃郁香氣巧妙融合，光用聞的就好享受；喝下能嚐到柚汁的香甜與啤酒的甘醇，兩種滋味在清涼碳酸氣泡發散中達到平衡、口齒留香。而且「柚稚啤酒」中的果酸及柚皮天然清爽風味非常解膩，冰涼後飲用的好滋味，讓人一口食物一口酒也沒罪惡感。不論是一個人愜意獨飲，還是和另一半或好友一起品味，舒暢心情都令人著迷，整個人飄飄然。

▲▼台啤,柚稚啤酒,啤酒,微醺,中秋,限定,全家。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲「柚稚啤酒」的果酸及柚皮風味，冰涼後飲用口味超級清爽，配上下酒零食，輕鬆就能擁有放鬆微醺時光。

美好愉快的放鬆時光值得拍照留個紀念，「柚稚啤酒」活潑可愛的罐身設計就是最佳背景。罐子上圓潤的黃金柚手繪圖案點綴清新綠葉，特色手寫字體「柚稚YUZU」給鋁罐的金屬質感增添一份柔和溫暖氣息。罐身深藍底色宛如夜空、飽滿黃金柚則象徵月圓，兩相映照呈現絕妙質感。時隔2年，總算讓眾多酒友再次盼到「柚稚啤酒」，廣受好評的原因就來自「柚稚啤酒」將新鮮採收、冷凍儲藏、冷榨萃取的日本種黃金柚汁，結合-1℃長期熟成的啤酒釀造技術，在精準溫控貼近冰點的狀態下，使柚香和緩地溶入酒液中；再搭配微粒子過濾設備，帶出微微果酸及柚皮天然清爽風味，讓啤酒少了苦澀、多了回甘，多層次風味超迷人。

▲▼台啤,柚稚啤酒,啤酒,微醺,中秋,限定,全家。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲台啤的柚稚啤酒，罐子上的黃金柚手繪圖案和手寫字體，讓啤酒瞬間變可愛。

酒精含量3.5%的限定口味「柚稚啤酒」，即日起全台全家便利超商通路限定上市，酒粉一得知回歸消息馬上奔相走告，「秋之柚回來了」、「今天全家看到立馬買」、「還不喝爆」；畢竟人生短短幾個秋，再不把握良機手刀囤一波，晚了就只能飲恨看別人喝了。

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