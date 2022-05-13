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今天開喝！超商周末限定「大杯美式買1送1」　加碼第3杯只要0元

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家周末咖啡買1送1小確幸又來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末咖啡小確幸又來了！全家驚喜宣布祭出連3天「Let’s Café大杯單品美式買1送1」優惠，且不限冷熱、送完為止，5月更加碼每周五、六、日有外送限定「經典／經典特濃系列咖啡第3杯0元」；另，OK mart今（13）日也有美式、拿鐵買2送2限時優惠等喝。

全家周末限定「咖啡優惠」來了，5月13日至5月15日限時3天祭出「Let’s Café大杯單品美式買1送1」，期間凡於門市購買大杯單品美式就送「大杯單品美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5月16日至5月20日期間換完。另也攜手外送平台foodpanda於5月每周五、六、日推出「Let’s Café大杯經典／經典特濃系列咖啡第3杯0元」限定優惠，趕緊筆記。

▲▼OK咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart指定咖啡限時買2送2。

另，OK mart全門市至5月13日前也祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，且不限冷熱；且6月1日前再加碼推有霜淇淋之門市、凡為會員可用19元爽嗑香草牛奶霜淇淋。

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