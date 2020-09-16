狂發文電王世堅　王浩宇再爆料：有政論節目開價要我罵民進黨

▲王浩宇、王世堅。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨籍議員王浩宇因瘦肉精美豬議題槓上同黨議員王世堅，隨後在臉書接連發文開罵，甚至還爆料有藍瑩的政論節目開價找他上節目罵民進黨衝高收視率，但他寧願不賺這個錢。

王世堅經常在批評衛福部長陳時中，「裝可愛、撈過界」、「扣掉唱歌拍照又不是每天都上戰場」，先前也曾公開批評行政院長蘇貞昌的三倍券政策。

對此，王浩宇反擊，從防疫、紓困、振興到現在的美豬美牛爭議，王世堅一直以來的說法都跟國民黨相呼應，如果我們真的做得那麼差，那你還在這裡幹嘛？

一個小時後，王浩宇又發文問「王世堅是民進黨的良心？」他分析說這句話的人， 90%以上都是國民黨、民眾黨的支持者。他表示，從年初到現在，陳時中拚防疫完全沒有休假，￼只是去參加演唱會唱首歌，「你說他在裝可愛？暗批他不負責任？」三倍券政策本來就不該發現金，「你在中天不斷攻擊政府政策，這叫良心嗎？他們說你有良心，是因為你說的話跟柯文哲、國民黨完全相呼應，他們聽了很爽，好喔，你繼續。」

同黨互罵引來網友意論，王浩宇也開直播解釋，不是不能有不同聲音，但可不可以透過黨內管道先提出意見，而不是直接在藍營媒體放話？

而王浩宇更加碼發文爆料，從去年到現在，「藍營政論節目一直都有開價找我上去罵民進黨，因為願意罵自己政黨的人不多，對收視率很有幫助」，但自己寧願不賺這個錢，至於是誰在角色扮演賺這個錢，他建議大家每天晚上可以打開這些政論節目一個個看。