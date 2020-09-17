一口氣增3例境外移入！本國人赴緬甸、英國、菲律賓工作染疫

▲中央流行疫情指揮中心記者會發言人莊人祥說明最新疫調。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為40多歲女性(案501)、20多歲女性(案502)及30多歲男性(案503)，皆為本國籍，分別從緬甸、英國、菲律賓返台確診染疫。

指揮中心表示，案501今(2020)年2月至緬甸工作，9月13日返國入境時無症狀，因個案自述在當地曾與確診個案同桌用餐超過2小時，故由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共23人，其中同行友人1人及前後二排座位旅客17人，列為居家隔離對象，機組員5人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

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指揮中心指出，案502去(2019)年2月至英國工作，9月6日入境時無不適症狀，入境後前往防疫旅館居家檢疫，個案9月10日曾有輕微喉嚨痛，15日出現腹瀉、腹痛、喉嚨痛、流鼻水及鼻塞等症狀，經通報衛生單位後安排就醫及採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。由於個案入境時無症狀，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心表示，案503今(2020)年3月至菲律賓工作，9月10日陸續出現鼻塞、流鼻水、喉嚨乾癢、咳嗽、嗅覺變差及胸悶等症狀，僅自行服用成藥，未在當地就醫，9月13日與案500搭乘同班機(非案500座位前後二排旅客)返國，入境時主動告知有症狀，採檢後前往集中檢疫所隔離檢疫，初次採檢結果為陰性，因個案症狀持續，16日由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診；目前個案住院隔離中。由於個案同班機前後二排無其他旅客，而9名同班機機組員先前已列為案500之班機接觸者，持續進行自主健康管理。

▲國內新增3例COVID-19個案，均為境外移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

根據指揮中心資料，加上本次新增個案，國內截至目前累計503例新冠肺炎確診病例，為411例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、477人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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