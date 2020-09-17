輸出菲律賓個案「在台接觸者增至162人」莊人祥：都是同工廠移工

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布6名從台灣返回菲律賓民眾檢出陽性，都是菲籍移工，其中有2人屬於同工廠不同部門的作業員。指揮中心發言人莊人祥今（17）日表示，進一步至工廠疫調，有增加匡列接觸者49人，都是工廠移工，總計6人在台接觸者達到162人，應採檢人數則增為124人。

指揮中心昨日表示，這些個案於入境菲律賓時檢出新冠肺炎陽性，其中4名為上週菲律賓官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通知我國，另2名為民眾近日透過在台公司主動通報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥指出，我國接獲通報後，隨即啟動調查，該6名個案皆為菲律賓籍移工，5名女性及1名男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別在台從事家庭看護、家庭幫傭、2名工廠作業員（同廠不同部門、互不認識）、船員等工作，抵台時間分別是2018年2人、2019年3人，擔任船員者則是今年8月14日，相當於居家檢疫後即出境；6人離境日期介於8月28日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性，經疫調顯示，僅1名個案於入境菲國當日出現發燒症狀，其餘皆無症狀。

莊人祥表示，昨日初步匡列在台接觸者暫113人，包含雇主、同事、友人等，應採檢79人；今日進一步增加，工廠作業員部份增匡列49人，都是工廠移工，接觸者162人；至於應採檢人數增為124人。檢驗結果，維持23人病毒核酸與血清抗體皆陰性，另10名PCR陰性，血清檢驗中。