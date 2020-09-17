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美次卿訪台未列經濟對話　蕭美琴：會交換意見

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▲▼美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）

▲美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國國務次卿克拉奇即將訪台，由於行程未列入經濟對話引發好奇，駐美代表蕭美琴今天表示，經濟對話涉及面向廣泛，仍在與美方磋商，但克拉奇此行會先就經濟議題交換意見。

美國國務院今天正式宣布，主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇將訪問台灣，出席19日前總統李登輝告別禮拜。國務院表示，美方將透過共享政治、經濟價值，維繫與台灣的強健關係及其蓬勃民主，以緬懷李登輝政治遺產。

由於克拉奇出訪約2週前，國務院才宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由克拉奇主持；媒體先前報導，柯拉克在台期間將主持雙邊經濟對話。但國務院與外交部新聞稿中都未提及此行是否會觸及經濟對話。

對此，蕭美琴表示，這次向美方洽排訪團，主要是針對李前總統追思活動。至於經濟對話，因為涉及面向廣泛，駐美代表處正持續與美方就形式、議題、時程進行磋商。相信這次訪團也能先交換意見，對後續經濟對話做更周延的準備跟安排。柯拉克此行不會進行台美經濟與商業對話。

知情人士指出，台灣政府8月初即向美方提出，希望能派官員來台悼念李登輝。美方隨後決定派出克拉奇率團，並邀請民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）與美國全球婦女議題無任所大使柯里（Kelley Currie）一同來訪。

這名知情人士透露，美國政府派出次卿層級官員來台悼念李登輝，其實超出台灣方面預期，顯示美方對李登輝在台灣民主歷程所扮演角色的尊重。

至於美台經濟對話為何不在柯拉克此次行程，知情人士表示，雙方原先確實有希望在克拉奇訪台期間，能正式舉辦雙邊經濟對話，但由於準備工作不及只能作罷。

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