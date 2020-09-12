航迷快看！美國務次卿17日15時抵松機　與日前首相專機「同框」

▲美國衛生部長阿札爾上月訪台，專機停靠松山機場。（圖／記者林敬旻攝）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

上月初8月9日，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）與日本前首相森喜朗來台，上演了「美日專機」同框的歷史性畫面。這次，美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）將於本月17至19日訪台，日本前首相森喜朗也將於18日再度率團參加前總統李登輝的告別禮拜。屆時美日專機有望再度重現歷史性同框，引起航迷熱議。

上月初8月9日，阿札爾來台訪問3天，森喜朗也率團來台出席李登輝追思會，當時兩架專機一前一後降落於松山機場，被媒體捕捉到「美日專機」同框的歷史性畫面，網友紛紛大喊感動。

《ETtoday新聞雲》進一步掌握，這次美方專機於9月17日15時抵松山機場，19日15時離台；日方專機於18日抵台，19日出席完李登輝的告別式後就返回日本。

由於美日訪台時間點重疊，可望再度捕捉到「美日專機」同框的珍貴畫面。不過，總統府與外交部仍不願對外鬆口相關時程表。

前總統李登輝7月30日病逝於台北榮總，享耆壽98歲。日本前首相森喜朗8月曾受首相安倍晉三之託，率領跨黨派議員團來台致悼。日方透露，有鑑於李登輝的追思告別禮拜將於19日舉行，決定請森喜朗再度率團出席。

美國國務次卿（Under Secretary）克拉奇本次訪台，是繼阿札爾之後，第2位美國行政層級官員訪台，不僅創下最高層級紀錄，也寫下同一年接連有美方高層官員訪台的紀錄。克拉奇這次訪台將規劃與總統蔡英文會面，同時也比照阿札爾訪台的防疫模式。

▲日本前首相森喜朗上月率團弔唁前總統李登輝。（圖／記者李毓康攝）

▼美國衛生部長阿札爾赴北賓弔唁李登輝。（圖／記者屠惠剛攝）

