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全台最狂！苗栗苑裡「鬼門關夜市」人潮爆表　網笑：這些是真人嗎

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▲苗栗縣苑裡鎮市場，每年關門關都會舉辦普渡法會，不但吸引大批攤商進駐，人潮更是爆表。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣苑裡鎮市場，每年關門關都會舉辦普渡法會，不但吸引大批攤商進駐，人潮更是爆表。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

每年農曆7月29日是俗稱「鬼門關」的日子，苗栗縣苑裡鎮1年1度的「鬼門關夜市」，每次都吸引超過300攤的攤商進駐，超過6000人造訪，幾乎把市區往苑裡火車站的主要道路都給塞滿；不少網友戲稱「這些真的都是人嗎？」

苑裡鎮長劉秋東表示，苑裡鎮市場每逢農曆7月29日都會舉辦普度法會，又處於市區裡熱鬧地區，因此攤商進駐1年比1年更多，甚至不到中午就有攤商早早來卡位，逛街人潮更是不輸觀光夜市，晚上還會請戲班來演出，讓好兄弟能心滿意足的離開；整個苑裡市區熱鬧滾滾，宛如不夜城。

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▲▼從空拍角度來看，整個苑裡鎮因鬼門關夜市，而便成了一座不夜城。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼從空拍角度來看，整個苑裡鎮因鬼門關夜市，而便成了一座不夜城。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼從空拍角度來看，整個苑裡鎮因鬼門關夜市，而便成了一座不夜城。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉秋東說，鬼門關夜市是苑裡獨特的文化，由攤販自行籌畫辦理；隨著每年的人潮愈來愈多，規模也逐漸擴大，最後甚至直接封街，連警方都要出動管制車輛進入，更被地方人士稱為「1年1次隱藏版」夜市。

不過，也有不少民眾擔心鬼門關夜市成為防疫的缺口，因為大多數人在享用夜市美食時，都沒有戴上口罩；苑裡鎮公所也提醒民眾還是要注意防疫，尤其在這樣擁擠的場合盡量還是配戴口罩，不僅是保護自己，更可以保護別人。

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