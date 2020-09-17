69歲嬤開小黃養遲緩兒！撞游泳教練害截肢　賠300萬換撤告

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

曾是保齡球國手、北市吉林國小游泳社團教練林俊賢去年11月18日下午於國小校門口遭計程車失控衝撞，當場重傷昏迷，經搶救後右小腿不幸截肢，而肇事的69歲曾姓女駕駛經檢方複訊後，以10萬元交保，責付親人代為照顧。對此，台北地檢署考量偵查期間雙方以300多萬元達成和解，林男也具狀撤告，今年5月將曾女處分不起訴。

▲曾女表示，當時車子沒有煞車，才會撞上林男，而她移送北檢時更曾哭喊「對不起」。（圖／資料照）

回顧案情，曾女當時開車行經北市吉林國小校門前，車輛卻突然失控，直接衝往國小旁的機車停車格，當場撞飛正在牽機車的林男以及14輛機車，導致林男右小腿截肢，並受左小腿骨折、腸道血管破裂等傷害。

▲車禍監視器畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

曾女到案說明時，曾難過表示「我怎麼今天會做出這種事，且當時感覺車子怪怪的，好像煞不住的感覺」，也表示會一肩扛起責任，經檢方訊問後，被依過失致重傷害罪，諭令10萬元交保，責付親人代為照顧。

據悉，曾女為了照顧家中的遲緩兒，年近70歲還在外面拚命賺錢，當時面對媒體她曾淚崩表示「以後不敢再開小黃了」，並含淚向林俊賢致歉，後續將盡力協助善後，希望能夠對林負起責任。

對此，檢方考量偵查期間，曾女以300多萬元達成和解，林男也具狀撤告，今年5月將曾女處分不起訴。

▼林俊賢6年前從國手退役後轉戰游泳教練。（圖／翻攝林俊賢臉書）

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