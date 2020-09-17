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視察美豬產地標示　黃珊珊提3項目：目前沒辦法管小人

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記者袁茵／台北報導

衛生福利部公布萊克多巴胺限量標準及豬肉原產地標示新規定，衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊於17日上午11時至迪化街示範標示。黃珊珊向中央提出3項目，分別是「源頭管理」、「食材溯源」、「標示查核」。

▲台北市副市長黃珊珊17日視察迪化街商圈。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊17日視察迪化街商圈。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

黃珊珊17日受訪時提到，北市希望能跟中央一起捍衛國人健康，主要是希望中央讓民眾有知道的權利，市府跟市民是相同的立場，目前北市希望進口肉品應採三級控管程序，第一是「源頭管理」，自進口端管控肉品銷售流向（條碼追溯）；第二是「食材溯源」，飲食場所或食品販售業應清楚標示貨品來源；第三是「標示查核」，地方政府取得源頭管理相關資訊，以資比對業者標示是否正確。

黃珊珊說，希望地方政府能夠取得中央進口源頭管理的履歷，使地方查核比對的時候，能清楚知道業者是否有正確標示，目前散裝標示「只能管君子，沒辦法管小人」，希望從進口端就能知道流向，地方端就能知道是否有標示正確，重點不是要去反對國家，而是反對沒有標示管理的政策，這3個項目結合在一起，才能讓市民選擇自己知道的食品。

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▲台北市副市長黃珊珊17日視察迪化街商圈。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊17日視察迪化街商圈。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊17日視察迪化街商圈。（圖／記者林敬旻攝）

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