視察美豬產地標示　黃珊珊提3項目：目前沒辦法管小人

記者袁茵／台北報導

衛生福利部公布萊克多巴胺限量標準及豬肉原產地標示新規定，衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊於17日上午11時至迪化街示範標示。黃珊珊向中央提出3項目，分別是「源頭管理」、「食材溯源」、「標示查核」。

▲台北市副市長黃珊珊17日視察迪化街商圈。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

黃珊珊17日受訪時提到，北市希望能跟中央一起捍衛國人健康，主要是希望中央讓民眾有知道的權利，市府跟市民是相同的立場，目前北市希望進口肉品應採三級控管程序，第一是「源頭管理」，自進口端管控肉品銷售流向（條碼追溯）；第二是「食材溯源」，飲食場所或食品販售業應清楚標示貨品來源；第三是「標示查核」，地方政府取得源頭管理相關資訊，以資比對業者標示是否正確。

黃珊珊說，希望地方政府能夠取得中央進口源頭管理的履歷，使地方查核比對的時候，能清楚知道業者是否有正確標示，目前散裝標示「只能管君子，沒辦法管小人」，希望從進口端就能知道流向，地方端就能知道是否有標示正確，重點不是要去反對國家，而是反對沒有標示管理的政策，這3個項目結合在一起，才能讓市民選擇自己知道的食品。

其他人也看了這些...

► 國民黨發起反美豬公投 蘇貞昌嗆為反而反：國人評評理

► 開放美豬牛 吳釗燮鬆口：台美談判「雙邊貿易協定BTA」絕佳起點

► 發言權下放？ 陳時中首鬆口：萊劑美豬公聽會「會派人出席」

更多熱門新聞...

►誰會買到含瘦肉精美豬？ 柯文哲：窮人

►游盈隆：蔡英文蠻幹開放美豬 指責馬英九自己也一樣

►侯友宜挺「瘦肉精零檢出公投」：政府執意進口萊豬就要嚴格把關

►振興一下我們的美麗