▲新北低碳永續鄰里推動績效亮眼，14校26社區8里榮獲認證。（圖／新北市環保局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局16日舉辦低碳校園、低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮，2020年有14所學校、26個社區獲得「低碳標章」，8個里獲「低碳永續家園銅級認證里」，由環保局局長程大維局長親自頒發證書，表揚學校、社區及里在推動低碳改造上的努力，也期勉獲認證的學校、社區及里，都能持續發揮創意，扮演示範角色，帶動民眾走向低碳永續的生活，達到節能減碳的效益，共同打造新北市成為低碳永續的宜居城市。



環保局指出，新北市創立「低碳校園標章」及「低碳社區標章」，依綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等6大面向，共18項指標進行評比，經過專家學者現場實地評核後，分別授予「白金級」、「金熊級」或「銀鵝級」等不同等級認證。而「低碳永續家園」則是依循行政院環境保護署的制度，由生態綠化、綠能節電等6大面向，讓本市及各區、里不同行政層級，分別獲得銀級及銅級之全國認證的殊榮。



獲「低碳校園標章」計14所學校，「金熊級」計9所，分別為萬里國中、土城區頂埔國小、中和區中和國小、中和區光復國小、中和區秀山國小、平溪區十分國小、平溪區平溪國小、林口區瑞平國小、蘆洲區蘆洲國小；「銀鵝級」計5所，分別為德霖科技大學、南山高中、佳林國中、忠山實驗小學、新店區雙城國小。



獲「低碳社區標章」計26處社區，「白金級」計5處，分別為台北菠爾社區、世界盃雪梨特區社區、合康世紀玫瑰社區、峰景翠峰社區及園上園社區；「金熊級」計14處，分別為人見仁愛社區、上河雅社區、山海青社區、文化社區、全坤尊峰微風館社區、名軒皇城社區、長榮大樓社區、耶林珍寶社區、高財生社區、富甲山河社區、國泰環翠天廈F區社區、遠雄大未來社區、遠雄左岸玫瑰園社區及博覽天下梵谷特區社區；「銀鵝級」計7處，分別為V-HOUSE社區、冠德天御社區、冠德天驕社區、將捷家和社區、森美社區、經典歐洲社區及遠雄左岸紫金園社區。



獲「低碳永續家園認證評等銅級」計8個里，分別為五股區陸一里、汐止區北山里、淡水區忠寮里、新店區忠誠里、蘆洲區中華里、蘆洲區樓厝里、鶯歌區東鶯里、鶯歌區建國里。



環保局長程大維表示，氣候變遷對環境及生活的影響日趨明顯，低碳永續是重要且需要立即行動的工作，新北市全面導入標章制度，引導學校、社區及鄰里了解，活動及設施有哪些標準才符合低碳，並透過專家學者現場實地評核後，頒予認證資格，晉升為示範單位，迄今計有104所學校獲低碳校園標章，103處社區獲低碳社區標章。

程大維說，新北市本身，自2015年7月已獲全國第1個通過低碳永續家園縣市層級的銀級認證，而後各區里也接力獲得認證，迄今計有3個行政區及8個里獲銀級認證，11個行政區及117個里獲得銅級認證。



環保局表示，想加入低碳行列，現在就可以行動，民眾可加入「節電認同券」，獲得各項最新低碳節電相關訊息，社區歡迎由管委會來電申請「節電診所」，獲得免費社區節電診斷服務，服務專線：02-8914-6179。若想了解更多相關訊息，可上新北市低碳生活網：http://lowcarbon.epd.ntpc.gov.tw查詢。

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