　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北低碳永續鄰里推動績效亮眼　14校26社區8里榮獲認證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新北低碳永續鄰里推動績效亮眼 14校26社區8里榮獲認證。（圖／新北市環保局提供）

▲新北低碳永續鄰里推動績效亮眼，14校26社區8里榮獲認證。（圖／新北市環保局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局16日舉辦低碳校園、低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮，2020年有14所學校、26個社區獲得「低碳標章」，8個里獲「低碳永續家園銅級認證里」，由環保局局長程大維局長親自頒發證書，表揚學校、社區及里在推動低碳改造上的努力，也期勉獲認證的學校、社區及里，都能持續發揮創意，扮演示範角色，帶動民眾走向低碳永續的生活，達到節能減碳的效益，共同打造新北市成為低碳永續的宜居城市。

環保局指出，新北市創立「低碳校園標章」及「低碳社區標章」，依綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等6大面向，共18項指標進行評比，經過專家學者現場實地評核後，分別授予「白金級」、「金熊級」或「銀鵝級」等不同等級認證。而「低碳永續家園」則是依循行政院環境保護署的制度，由生態綠化、綠能節電等6大面向，讓本市及各區、里不同行政層級，分別獲得銀級及銅級之全國認證的殊榮。

獲「低碳校園標章」計14所學校，「金熊級」計9所，分別為萬里國中、土城區頂埔國小、中和區中和國小、中和區光復國小、中和區秀山國小、平溪區十分國小、平溪區平溪國小、林口區瑞平國小、蘆洲區蘆洲國小；「銀鵝級」計5所，分別為德霖科技大學、南山高中、佳林國中、忠山實驗小學、新店區雙城國小。

獲「低碳社區標章」計26處社區，「白金級」計5處，分別為台北菠爾社區、世界盃雪梨特區社區、合康世紀玫瑰社區、峰景翠峰社區及園上園社區；「金熊級」計14處，分別為人見仁愛社區、上河雅社區、山海青社區、文化社區、全坤尊峰微風館社區、名軒皇城社區、長榮大樓社區、耶林珍寶社區、高財生社區、富甲山河社區、國泰環翠天廈F區社區、遠雄大未來社區、遠雄左岸玫瑰園社區及博覽天下梵谷特區社區；「銀鵝級」計7處，分別為V-HOUSE社區、冠德天御社區、冠德天驕社區、將捷家和社區、森美社區、經典歐洲社區及遠雄左岸紫金園社區。

獲「低碳永續家園認證評等銅級」計8個里，分別為五股區陸一里、汐止區北山里、淡水區忠寮里、新店區忠誠里、蘆洲區中華里、蘆洲區樓厝里、鶯歌區東鶯里、鶯歌區建國里。

環保局長程大維表示，氣候變遷對環境及生活的影響日趨明顯，低碳永續是重要且需要立即行動的工作，新北市全面導入標章制度，引導學校、社區及鄰里了解，活動及設施有哪些標準才符合低碳，並透過專家學者現場實地評核後，頒予認證資格，晉升為示範單位，迄今計有104所學校獲低碳校園標章，103處社區獲低碳社區標章。

程大維說，新北市本身，自2015年7月已獲全國第1個通過低碳永續家園縣市層級的銀級認證，而後各區里也接力獲得認證，迄今計有3個行政區及8個里獲銀級認證，11個行政區及117個里獲得銅級認證。

環保局表示，想加入低碳行列，現在就可以行動，民眾可加入「節電認同券」，獲得各項最新低碳節電相關訊息，社區歡迎由管委會來電申請「節電診所」，獲得免費社區節電診斷服務，服務專線：02-8914-6179。若想了解更多相關訊息，可上新北市低碳生活網：http://lowcarbon.epd.ntpc.gov.tw查詢。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
黃鴻升驟逝　《玩很大》團隊取消下週錄影忍痛協辦後事
小鬼黃鴻升4年前曾逃「奪命死劫」！救小黃司機一命網淚：善良的
快訊／黃鴻升初步相驗結果出爐！檢方：家屬同意解剖
快訊／黃鴻升遺體送抵二殯！父親現場快閃眉頭深鎖
去年1月才交屋！小鬼花4280萬買奇岩新家　曾喊拼還千萬房貸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

捐贈救命造福鄉里！雲林縣立目標：救護車均5年內新車

孤單嗎？給我320萬我給你一輩子的幸福！　 新營警急攔阻詐救荷包

共創醫、病、法三贏　 台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

捐2萬公斤白米！陳昭榮熱心公益...林姿妙揭原由

新北市議員葉元之替球友爭取　板一簡易運動場地面將全面翻新、提升運動品質

稅務AI智能客服　新竹市稅務小幫手全新服務登場

交通安全周「車行路口須停讓」　瑞芳警火車站前交安快閃宣導

肯定到院前緊急救護品質　黃偉哲頒發消防局「死神剋星」及「全國十大傑出救護技術員」

新北低碳永續鄰里推動績效亮眼　14校26社區8里榮獲認證

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

捐贈救命造福鄉里！雲林縣立目標：救護車均5年內新車

孤單嗎？給我320萬我給你一輩子的幸福！　 新營警急攔阻詐救荷包

共創醫、病、法三贏　 台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

捐2萬公斤白米！陳昭榮熱心公益...林姿妙揭原由

新北市議員葉元之替球友爭取　板一簡易運動場地面將全面翻新、提升運動品質

稅務AI智能客服　新竹市稅務小幫手全新服務登場

交通安全周「車行路口須停讓」　瑞芳警火車站前交安快閃宣導

肯定到院前緊急救護品質　黃偉哲頒發消防局「死神剋星」及「全國十大傑出救護技術員」

新北低碳永續鄰里推動績效亮眼　14校26社區8里榮獲認證

沒想過才奇怪！　鄭運鵬讚鄭文燦誠實自爆選總統的想法

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.5點

YooA拿一位爆哭！Oh my girl隊長跳上舞台幫伴舞　深厚感情看哭粉絲

快訊／新北萬里男遭西瓜刀連6砍　背部切開30公分傷口爆血送醫

2020週年慶／小資女必買懶人包TOP10　小黑瓶買一送一超划算

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

短腿貓越獄！奴才「騰空攔截」秒撈回　牠狂失敗超傻眼

聯絡簿被壓！小奴才輕聲喊醒「喵紙鎮」　溫柔暖舉網讚

大門上方有樑穿過「凡事搥心肝」　命理師提點：一直錯過機運

小鬼黃鴻升驟逝《玩很大》團隊取消下週錄影　忍痛協辦後事

孕婦被推下懸崖！夫先環抱親一口　下秒變臉猛一推...狠心：妳去死吧

地方熱門新聞

桃園科技執法再增4處　駕駛人注意

警收假回台東！下車看見熟面孔逮人

偏頭痛新解方　抗CGRP藥物問世

準分局長張明忠同事鄉親齊道賀祝福

惡意棄單！女客人「3點來拿壽司」失聯

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

雲調查站　調查5處帶回銷貨單據

黃偉哲宣布台南市將再送第2間房

台74線9/16起松竹匝道　夜間封閉33天

3歲女童遭風箏捲上天　新竹市府懲處3官員

南警破獲改造槍枝工廠起獲槍毒

縣府爭取11項建設　交通部承諾協助

萬里大鵬國小師生「牽罟」體驗

台南七股太陽能光電場所傳火警

更多熱門

相關新聞

交通安全周　瑞芳警交安快閃宣導

交通安全周　瑞芳警交安快閃宣導

交通部訂定每年9月第3週為「交通安全周」，新北市政府瑞芳警分局為呼籲民眾重視交通安全，並配合主題「路口停讓行人」，於16日上午在瑞芳火車站前辦理交通宣導有獎徵答發送宣導品快閃活動。

樹人家商學生扮義廚　NG蔬果變佳餚

樹人家商學生扮義廚　NG蔬果變佳餚

板橋長江路機車停車區17日試營運

板橋長江路機車停車區17日試營運

新北廉政志工北區聯合訓練

新北廉政志工北區聯合訓練

載2熱褲妹酒駕撞倒9機車　他竟滿臉通紅笑著講電話

載2熱褲妹酒駕撞倒9機車　他竟滿臉通紅笑著講電話

關鍵字：

新北環保低碳標章

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

小鬼IG最後發文曝光！　死訊前1天才開心互動愛犬

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

小鬼突逝！網曝3天內超毛巧合：都36歲離世

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面