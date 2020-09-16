▲樹人家商餐飲科學生扮義廚，結合畫眉鳥協會NG蔬果變美味佳餚。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府自2017年10月推動惜食分享廚房，截至今年9月，共開辦19處惜食分享廚房，結合8所在地大專、高中職餐飲科系師生一起加入義廚行列。位在樹林鎮前街的畫眉鳥晚香玉協會老人共餐點，在社會局媒合惜食蔬果和肉品的支援下，特別邀請鄰近樹人家商餐飲科師生進場擔任義廚，為長輩烹調10多道美食，包含炸南瓜、秋葵、咖哩雞肉、清炒地瓜葉和蘿蔔排骨湯等，長輩吃得津津有味，讚不絕口。

畫眉鳥晚香玉協會總幹事姜葉淑琴表示，協會安排的課程融入許多藝文的元素，希望長輩琴棋書畫樣樣學，在共餐前還邀請郭宜臻和吳惠慈兩位動健康老師教長輩活絡筋骨，非常感謝社會局媒合樹人家商義廚服務資源，並提供許多NG蔬果和鬍鬚張及愛心肉廠捐贈的肉品，豐富共餐的菜餚。

▲畫眉鳥晚香玉協會志工團幫長輩打餐，新北市議員洪佳君（右1）也幫忙舀湯。

樹人家商校長利政南和餐飲科主任邱淑華率10多位餐飲科學生到場服務，邱淑華表示，樹人2018年就加入義廚行列，率先投入樹林區原住民族發展協進會擔任義廚，未來會輪流服務兩個惜食廚房，響應新北市惜食政策。

樹人原住民布農族學生史雅慧和菲律賓新住民之子陳逸文也擔任義廚，兩人均已領有中餐丙級證照，兩人開心表示，能夠將所學致用，煮菜給阿公阿嬤吃，非常的開心。

社會局主任秘書吳淑芳、樹林區長王坤南、市議員洪佳君和立委蘇巧慧等人到場參加，吳淑芳表示，新北市推動惜食分享網至今，目前已有19處惜食廚房、90個惜食共餐點，重新處理利用了54萬多公斤的醜蔬果，受益的長輩和弱勢兒少高達71萬人次，不僅珍惜食材資源，也減少廚餘，落實環保愛地球。

► 美麗最大的祕密

▲畫眉鳥晚香玉協會志工團幫長輩打餐。



▲畫眉鳥晚香玉協會老人共餐點加入惜食廚房，長輩吃得既健康又美味。

▲畫眉鳥晚香玉協會老人共餐點，在共餐前先做動健康強化肌耐力。

▲畫眉鳥晚香玉協會老人共餐點，在共餐前先做動健康。