國內首家憂鬱症中心正式上路　台南安南醫院揭牌成立

▲國內第一個以憂鬱症治療及預防為目標的「憂鬱症中心」，在台南市立安南醫院正式成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市立安南醫院蘇冠賓副院長領軍，國內首家以憂鬱症治療及預防為目標的「憂鬱症中心」於16日在台南市立安南醫院正式成立。

憂鬱症中心提供多元整合的治療模式，結合中醫針灸，西醫治療，心理治療，磁刺激治療，瑜珈正念，及營養治療，強調整合全人大腦疾病的保健療法，未來將提供台灣民眾「更安全有效、更創新、更尊重「自主」的「身、心、靈」整合性治療。

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蘇冠賓副院長表示，雖然民眾對於憂鬱症的認識已比以往進步，但根據健保資料庫的統計，台灣身心症患者就醫比例不到百分之15，就醫後一半的比例不到1個月就不再回診，這與傳統治療注重在藥物治療，效果不足，顯著副作用，難以滿足患者身心需求有關。

由蘇冠賓副院長率領的團隊，在憂鬱症的治療和研究已經累積多年的經驗和國際的聲望，蘇冠賓是台灣憂鬱症研究領域排名第一的專家，也是世界知名的營養精神醫學研究權威，以實證醫學的角度建立「營養療法於憂鬱症治療之臨床指引」，從預防的角度改善全民身心健康。

安南醫院精神科主任張俊鴻表示，憂鬱症中心也結合穿戴裝置，以AI人工智能技術來大數據的探測未來可能的腦部疾患，並提出『大腦高階健檢』來幫助民眾提升對腦部健康的關心，防範疾病於未然。另外，憂鬱症中心也引進新型的經顱磁刺激治療（rTMS），對藥物反應不佳的憂鬱症患者可以在醫師評估之後，使用這新型的治療方式改善情緒症狀。

安南醫院精神科醫師陳威任表示，根據統計，台灣曾經是憂鬱症終身盛行率最低的國家，但這不代表台灣民眾沒有憂鬱症的問題，常常是到症狀明顯嚴重才會帶來就醫，反而容易延誤治療時程，另外許多民眾表現出的憂鬱症狀，往往不覺得自己憂鬱，而是以身體多重非特定性的身體症狀來表現，就會在內外科反覆就醫而沒有得到適當醫療，憂鬱症中心能藉由醫師專業的評估，儀器的檢測，心理方面的諮詢，整合而個人化的治療模式，期望給民眾身心靈的健康。

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