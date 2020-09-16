中秋送暖　台南市議會贈柚關懷原民獨居長輩賀佳節

▲台南市議會郭信良議長及Ingay Tali穎艾達利議員，16日上午特別準備當旬的文旦禮盒與食品，分別致贈給住在永康區與仁德區的原住民獨居長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節將至，為表示對原住民獨居長輩的關懷，台南市議會郭信良議長及Ingay Tali穎艾達利議員，16日上午特別準備當旬的文旦禮盒與食品，在台南市政府民族事務委員會尤天鳴主委及關懷員陪同下，分別致贈給住在永康區與仁德區的原住民獨居長輩。

原住民市議員穎艾達利指出，目前台南市在籍原住民人口數已達8356位，16個族群分布在全市37個區；其中55歲以上的長輩有1100多人，而且不乏獨居的長者。這些獨居長者在經濟狀況不佳的狀況下，很需要更多關懷與照顧，所以在市政府對原住民的關懷訪視政策外，他特別向郭信良議長爭取協助，郭議長感念原住民鄉親與所有台南市民共同在地打拼，準備了當令的麻豆文旦，由穎艾達利議員代表致贈給獨居的族人長者。

郭信良議長表示，中秋節是臺灣傳統團聚的節日，麻豆文旦更是應景的健康水果。臺南市議會特地致贈圓形果粒的文旦柚，藉以祝福原住民長輩健康圓滿。郭議長強調，他會與原住民議員共同監督台南的原住民政策，照顧所有台南市的原住民市民。

穎艾達利議員表示，議會此次與民委會共同關懷訪視的獨居原住民長者，都是中低收的經濟困頓戶，他們的健康與生活、居住狀況很需要協助，是他的服務處長期關懷的對象。他也很感謝民委會關懷員定期訪視，以及社會局社福中心各方面的協助。

穎艾達利議員本年度已經為台南市族人爭取到假牙裝置、租金補貼的加碼補助，日後也會積極協助長者在健康與福利照顧的政策，讓族人在臺南都能友善的樂活。

・北極靈芝天然珍稀