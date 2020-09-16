共創醫、病、法三贏　 台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

▲台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，共同舉辦「2020台南醫法論壇」，醫界與法界參與踴躍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，16日下午1時，在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2020台南醫法論壇」，醫界與法界參與踴躍，此次論壇並透過YouTube直播會議實況，南檢檢察長葉淑文率同主任檢察官與檢察官近20人出席。

這次醫法論壇由台南高等檢察署台南分署檢察長張清雲、台南地檢署檢察長葉淑文、台南市醫師公會理事長陳相國、台南市衛生局局長許以霖共同主持，並由南檢檢察官謝欣如報告：「以法律角度檢視醫療暴力案件」、醫師鍾侑谷醫師報告：「臨床風險的偶然與必然」、嘉南療養院院長吳文正院長報告：「由明恥理論談修復式司法」、台南市衛生局科長陳明旭報告：「醫療爭議調處現況分析」、台南市律師公會理事長許雅芬報告：「醫療糾紛民刑事及行政程序」等主題，議程精采緊湊，且與會人士發言踴躍。

台南高等檢察署檢察長張清雲表示，醫界與法界過去雖有領域差距，但目標其實是一致的，都是希望這個社會更健康更健全，本次討論主題含括醫療暴力與醫療糾紛，不同領域有不同專業，透過這樣的會議增進彼此了解，讓我們社會能更健康安全。

南檢檢察長葉淑文表示，這次醫法論壇邀集醫界與法界人士共同參與，今日主題都是由各領域專家進行報告，希望透過此次會議進行意見交流，針對醫界與法界所面臨的問題做面對面溝通，大家可以彼此了解不同領域的專長，也期許這能成為常態性聚會，讓臺南地區的醫界與法界更能因此在各自領域發揮所長，增進全民福祉。

醫法論壇係台南醫界、法界的年度盛會，期盼能藉由討論實際發生的個案，使醫界更加瞭解司法機關如何採證與認事、用法，法界則可更加理解醫療服務特性，在個案判斷上能更加正確與合理，未來希望能持續透過論壇促進醫、法良性溝通，共創醫、病、法三贏局面。

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