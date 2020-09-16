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尷尬了！雲豹裝甲車「前後倒退」7次才順利過彎　陸軍：零件故障

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▲▼漢光34號演習,CM-32雲豹裝甲車。（圖／記者李毓康攝）

▲陸軍CM-32雲豹裝甲車。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

有網友16日在臉書分享一段影片，內容為國軍官兵疑不熟悉雲豹八輪甲車，在路口多次倒車無法成功轉彎，整段過程約耗費了2分多鐘才右轉成功。對此，陸軍機步第234旅表示，主因為車輛行駛過程中發生塑膠材質的「轉向機油封破裂」，才會造成無法大幅度轉向。

臉書社團「爆廢公社」16日流傳一段影片，片中可見有陸軍官兵疑似不熟悉操作雲豹八輪甲車，在台中市大里區某路口來回7次前後倒車，花費了約2分鐘才成功地在路口右轉，也引發網友諷「要被禁假了」。

對此，陸軍機步第234旅下午表示，經查證車輛隸屬聯兵二營二連，15日在天山教練場結束「八輪甲車駕駛士課程訓練」後，準備返回駐地，發車前依規定執行前、中、後等檢查，狀況均正常。

陸軍機步第234旅指出，車輛在行駛中發生「轉向機油封破裂（塑膠材質）」，導致無法大幅度轉向，官兵當下臨危不亂並考量用路人安全，立即派遣交管人員維持道路順暢。

陸軍機步第234旅說，感謝熱心民眾對部隊的指教，後續將加強各部機件檢查，維護行駛安全，也將以此為案例，落實官兵專長教育訓練，強化部隊戰備能力。

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